Creşterea PIB-ului e moartă, dar nu se predă!

S-A MODIFICAT SCHIMBAREA Creşterea economică din 2012. Un subiect delicat, cu o încărcătură electorală explozivă. Unii spun că e greşit să numeşti „creştere” un salt anemic cu 0,3% al PIB-ului, obţinut oricum printr-o inginerie statistică (să ne aducem aminte că INS a ajustat un indicator, mai mult sau mai puţin motivat, pentru a obţine acel 0,3%). Alţii apreciază măcar faptul că nu ne-a dat cu minus, ca să apară „Breaking News” cu „Recesiune, recesiune! Panică, panică, panică!”. Cert este că am avut un an extrem de slab, în care principalele sectoare (industrie, exporturi, agricultură, construcţii, comerţ) au contribuit puţin sau deloc la relansarea ţării. Dar Statistica nu se lasă! Ieri a anunţat că avansul din 2012 a fost mai mare decât estimarea iniţială. N-am avut plus 0,3%, ci plus 0,7% (Wow!). De unde până unde dublarea creşterii? Ei bine, au apărut informaţii noi şi s-a schimbat modul în care sunt calculaţi unii indici. N-are sens să vă plictisim aici cu tehnicalităţi despre schimbarea anului de bază la care se raportează creşterea şi transformarea industriei din piatră de moară (-0,6% în primul raport) în „Greu de ucis” (plus 0,3% acum). Nici cei de la INS n-ar fi în stare să explice exact cum au obţinut din creion un avans de 0,7% care oricum tot zero barat înseamnă.

AVANS DEGEABA Nici măcar premierul Victor Ponta nu a fost foarte impresionat de datele INS, comentând sec că „avansul PIB-ului rămâne mai mic decât ne-am fi dorit” şi că era oricum imposibil să fie mai mare, întrucât anul agricol a fost catastrofal, pe fondul secetei. „Suntem totuşi singura ţară din regiune cu creştere economică în 2012 (fie ea pe hârtie) şi e important ca în 2013 să mergem în aceeaşi direcţie. Contextul este pozitiv, pentru că din primele date pentru ianuarie - martie reiese că ne încadrăm în tot ceea ce am negociat cu FMI, CE şi Banca Mondială”, a adăugat premierul. Economiştii au fost şi mai greu de surprins de noile date ale Statisticii, mai ales că PIB-ul nominal a rămas identic în ambele rapoarte (circa 587 miliarde lei). „Creştere de 0,7% şi nu de 0,3%. Veşti bune, nu? Ar fi fost dacă diferenţa ar fi fost generată de un PIB mai mare. Dar nu a fost aşa. Avansul nu a avut în spate o producţie mai mare, ci doar o schimbare de metodologie. Nu s-a produs mai mult, nu s-a consumat mai mult, ci doar avem o bază diferită de calcul”, notează economistul Florin Cîţu. Şi asta nu e singura problemă - dacă noul an de bază luat în calcul de INS este 2010 şi nu 2005, de ce nu s-au schimbat şi datele pentru 2011?