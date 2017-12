Cristina Neagu şi-a donat tricoul pentru o licitație organizată în scopuri caritabile

Norvegianul Bjorn Egil Bringsverd, din orăşelul Arendal, a licitat, până la 1 ianuarie 2017, cel mult pentru un tricou al celei mai bune jucătoare de handbal a lumii, Cristina Neagu, echipament donat pentru a strange fonduri în scopuri caritabile, notează ProSport.

Acţiunea, de o amploare absolut deosebită, este organizată anual de către Asociaţia Sportivă „Cavalerii“ Zalău, în memoria lui Radu Gog, arbitru de fotbal dispărut premature, la începutul lui 2003, în urma unui tragic accident de maşină. Banii sunt strânşi de foştii săi colegi din Zalău, care nu l-au uitat, pentru familia lui Radu Gog, soţia Nadia şi cele două fete, Andrada şi Raluca. Prima avea doi ani, iar cea de-a doua nici măcar nu apucase să se nască atunci când tatăl lor a încetat din viaţă, dar asta nu le împiedică să fie acum premiante la şcoală. Prietenii lui Radu Gog se străduiesc să le ajute pentru a continua pe acest drum.

Licitaţia, care se va încheia pe 7-8 ianuarie, odată cu a XIII-a ediţie a Memorialului „Radu Gog“, prin meciuri de fotbal în sală la două categorii (Open şi veteran), se desfăşoară pe Facebook şi cuprinde tricouri ale unor mari vedete din fotbal, handbal şi arbitraj din România. Cristina Neagu, Cristina Laszlo, Laura Oltean, Ramona Farcău, Ionuţ Ramba, Alexandru Csepreghi – din handbal, Alexandru Bologa – din judo, Virgil Monel Sabou – din atletism, Ovidiu Haţegan şi Cristi Balaj – din arbitraj, Florin Gardoş, Dorin Rotariu, George Ţucudean, Cristian Săpunaru, Cristian Bud, Cristian Man şi Adrian Petre – din fotbal au făcut acest gest deosebit, contribuind cu tricouri personalizate la această licitaţie care poate fi urmărită online. Cosmin Contra a pus şi el la dispoziţie, din colecţia personală, un tricou pe care l-a îmbrăcat la naţionala României.

Iată anunţul organizatorilor şi adresele de Facebook la care puteţi intra să licitaţi, până pe 7 ianuarie, pentru tricourile sportivilor favoriţi, ştiind că banii dumneavoastră vor merge către nişte copii care au nevoie de ei:

In 7 – 8 ianurie are loc a XIII-a editie a Memorialului “Radu Gog”, in sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalau. Daca pana in acest an la competitie au participat doar echipe de pe plan local (echipe de fotbal Liga IV-a si a V-a, echipe de minifotbal, sau echipe formate special pentru aceasta competitie), la editia de saptamana viitoare vor participa in premiera si doua echipe din Cluj Napoca. Astfel, la categoria Open, pe langa echipele din Salaj, va participa si echipa “Sepcile Rosii 1919 Cluj”, iar la Old Boys va concura si echipa “Sanatatea Cluj”.

Pe langa turneul de minifotbal si o tombola (la care vor fi diferite premii donate de organizatori si alte persoane care doresc sa ajute familia Gog), de doi ani de zile se organizeaza si o licitatie de tricouri din sport. Astfel, la prima editie – de acum doi ani – organizatorii au obtinut 1.700 ron pentru sase tricouri scoase la licitatie, iar anul trecut, pentru 17 tricouri din sport s-a obtinut peste 10.000 lei! Cel mai “in voga” tricou a fost cel al Cristinei Neagu – oferit insusi de catre handbalista organizatorilor – care s-a vandut pentru 3.000 ron lui Vasile Ardelean, un fost atlet zalauan stabilit de peste zece ani in Chicago!

Iulian Cosuletu, iulian.cosuletu@mediafax.ro