CS Năvodari începe la Arad returul DNS la rugby

Sâmbătă, cu începere de la ora 10.00, stadionul „Sanicolau” de lângă Arad va găzdui meciul dintre formația locală CSU „Aurel Vlaicu” Arad și CS Năvodari, liderul Diviziei Naționale de seniori, partida contând pentru etapa a 8-a a campionatului, prima din retur. „Obiectivul nostru pentru acest retur de campionat este să ne păstrăm poziția din clasament și să câștigăm Divizia Națională de seniori. În mod normal, Aradul nu ar trebui să fie greu de învins, dar știu că a mai adus jucători în această iarnă. Practic, după meciul amical cu Dinamo, acesta este pentru noi doar al doilea joc de pregătire înaintea partidei foarte importante cu Știința Petroșani”, a declarat antrenorul Cristian Husea.

Iată și formația probabilă a echipei din Năvodari: Apetroaie, Strat, Zapan - Burlacu, M. Croitoru - M. Niță, Agiacai, Olescu - Fl. Croitoriu, Ignea - Grigoraș, Trandafir, Puișoru, Porumb - C. Nicolae.

Rezerve: Barbu, Comănici, Toader, Brașovianu, Ogea, Agapie, I. Prodan, Ciubotariu. Nu au făcut deplasarea Iorga, Blaj și M. Prodan. Sunt accidentați Bejan, Sponte, Gheară, Arefi, Pîrvu și Zainea.

Așadar, antrenorii Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase au destule probleme cu accidentările, pentru că nu mai puțin de cinci posibili titulari nu pot fi utilizați la Arad! Așa cum am mai anunțat, Marian Pîrvu a suferit o accidentare gravă în amicalul cu Dinamo București de acum două săptămâni, dublă fractură, de tibie și peroneu. El a fost operat în aceeași zi și va dura circa trei luni până va începe recuperarea. Alți trei jucători sunt indisponibili pe termen lung și nu vor putea nici ei să evolueze în retur: „căpitanul” Daniel Bejan va trebui să se opereze de hernie, Stere Sponte a fost deja operat de hernie de disc, iar Mihăiță Zainea participă normal la antrenamente, dar încă nu i s-a scos tija după operația la claviculă și antrenorii nu riscă să-l utilizeze în partidele oficiale. Gheară, în schimb, are o întindere de ligamente la genunchiul drept și ar putea fi refăcut pentru meciul din etapa viitoare. În plus, Cristian Arefi, care de regulă nu se numără printre titulari, s-a operat și el, de hernie inghinală!

Tot sâmbătă, în etapa a 8-a se mai joacă partidele: RC Stejarul Buzău - RCM Galați (ora 12.00); CSM Bucovina Suceava - RC Bârlad (ora 13.00); CS Mănăștur - Știința Petroșani (ora 16.00).

În clasamentul DNS, lider este CS Năvodari, cu 30 de puncte acumulate din 7 jocuri (6 victorii și o înfrângere, 19-20 la Petroșani). Urmează în clasament Știința Petroșani 23p, CSM Bucovina Suceava 23p, RC Stejarul Buzău 22p, RC Bârlad 16p, CSU „Aurel Vlaicu” Arad 9p, RCM Galați 8p și CS Mănăștur 3p. Sâmbătă trecută s-a disputat o restanță din etapa a 5-a: RC Stejarul Buzău - CSU „Aurel Vlaicu” Arad 20-8 (fără punct-bonus ofensiv pentru gazde).

