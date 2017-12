CS Tomis se luptă pe piaţa transferurilor

Finalistă în Challenge Cup şi ocupanta locului 4 în ediţia trecută a Ligii Naţionale de handbal feminin, CS Tomis se pregăteşte pentru un sezon de “foc”. Constănţencele visează la un loc pe podium, deşi vor avea de luptat cu Rulmentul Braşov şi Oltchim Rm.Vîlcea, formaţii care au transferat unele din cele mai mari jucătoare din lume. Încercînd să ţină pasul cu restul adversarelor, gruparea de pe litoral a rezolvat deja trei transferuri importante, Amelia Busuioceanu, Ionela Drilea şi Laura Druţu, dar se află în negocieri şi pentru alte achiziţii. Astfel, se poartă negocieri pentru aducerea unui contingent numeros de la Oltchim Rm.Vîlcea, printre jucătoarele dorite aflîndu-se Roxana Cazacu, Mihaela Mojoiu şi Andreea Dospin. “Majoritatea jucătoarelor care nu se află în atenţia lui Gheorghe Tadici vrea să vină la Constanţa, dar nu am ajuns încă la un acord cu Oltchim. Sîntem un pic derutaţi pentru că am avut şi alte variante, dar am renunţat, pentru că ne bazam pe venirea acestor jucătoare. Sperăm ca pînă la urmă să rezolvăm aceste probleme”, a declarat principalul finanţator al constănţencelor, Gheorghe Slabu. Surpriza ar putea fi venirea a două jucătoare din Serbia, un pivot şi o extremă. Antrenorul Dumitru Muşi va viziona în zilele următoare mai multe partide în care au evoluat cele două, urmînd ca “stranierele” să sosească pe Litoral săptămîna viitoare, dacă tehnicianul este mulţumit.

Lotul constănţean se va reuni luni la sediul clubului, urmînd să înceapă de marţi antrenamentele uşoare pe plajă. În jurul datei de 1 august, Tomis va pleca într-un stagiu de pregătire la Piatra Arsă.