CSV 2004 Tomis, favorită la calificarea în semifinale

Astăzi, de la ora 17.00, CSV 2004 Tomis Constanţa va încerca să obţină calificarea în semifinalele Cupei României la volei feminin. Adversara din sferturi a campioanelor este CSU Medicina Tg. Mureş, care va fi gazda meciului retur, după ce la Constanţa s-a impus Tomisul cu 3:1. Regulamentul competiţiei prevede ca formaţia calificată mai departe să fie cea care câştigă mai multe seturi, pe ansamblul celor două manşe. Dacă setaverajul este egal, după meciul retur se joacă “set de aur” pentru stabilirea echipei calificate.

„Trebuie să ne respectăm şi să ne calificăm mai departe. Suntem obligate”, a spus Cristina Cazacu. „Cred că echipa noastră este mai omogenă decât la ora acelui meci tur, în care nu am jucat chiar aşa bine. Sunt sigură că la returul din deplasare ne vom prezenta mult mai bine şi vom obţine calificarea”, a declarat americanca Meagan Ganzer. „Cu Medicina am avut un meci greu la Constanţa din cauza noastră, pentru că nu am jucat la adevărata noastră valoare. Sigur că la retur echipa din Tîrgu Mureş are ambiţia de a ne învinge şi a ne elimina din Cupa României. Însă, dacă noi ne vom concentra şi vom juca bine, vom rezolva sigur meciul retur şi ne vom îndeplini obiectivul de a ne califica la turneul final”, a afirmat antrenorul principal al echipei constănţene, Darko Zakoc. Reamintim că formaţia constănţeană abordează meciul de astăzi după ce a câştigat două jocuri de campionat cu 3:0 în ultimele patru zile, cu echipele din Craiova şi Lugoj!

Tot astăzi, în sferturile de finală ale Cupei României la volei feminin, manşa retur, se mai joacă partida Unic Piatra Neamţ - CSM Bucureşti (ora 14.00; în tur: 0:3). Meciul retur dintre CS Volei Alba-Blaj şi Ştiinţa Bacău (în tur: 1:3) a fost amânat pentru data de 16 ianuarie 2013, iar Dinamo Bucureşti a eliminat-o deja pe CSM Sibiu, cu un dublu 3:0, fiind prima echipă calificată pentru Final Four-ul programat în perioada 26-27 aprilie 2013.

BACĂUL A CÂŞTIGAT LA CLUJ. Ieri, în Divizia A1 la volei feminin, s-a jucat ultimul meci din etapa a 8-a: U. Cluj - Ştiinţa Bacău 0:3 (13:25, 20:25, 9:25). Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 23p (setaveraj: 24:3); 2. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 19p (21:6); 3. Dinamo Bucureşti 18p (20:9); 4. CS Volei Alba-Blaj 18p (20:11); 5. CSM Bucureşti 13p (15:13); 6. SCM U. Craiova 13p (15:14); 7. Unic Piatra Neamţ 12p (12:14); 8. CSU Medicina Tg. Mureş 11p (16:16); 9. CSM Lugoj 9p/9j (12:20); 10. CSM Sibiu 6p (9:19); 11. U. Cluj 2p (6:24); 12. Argeş Volei Piteşti 0p/7j (0:21).