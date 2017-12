CSV 2004 Tomis, învinsă de o echipă mai bună

Marţi seară, în Sala Sporturilor din Constanţa, CSV 2004 Tomis Constanţa a înregistrat prima înfrângere în actuala ediţie a Ligii Campionilor la volei feminin, 0:3 cu Dinamo Kazan. Campioana României a coborât pe locul 2 în grupă, dar şansele de a obţine calificarea mai departe au rămas intacte. Al doilea meci din etapa a treia a Grupei E, Robur Tiboni Urbino - Schweriner SC, s-a jucat tot marţi seară şi le-a revenit gazdelor, cu 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:16). Clasamentul Grupei E, la jumătatea fazei grupelor, se prezintă astfel: 1. Kazan 7p (setaveraj: 8:3), 2. Constanţa 5p (6:6), 3. Schwerin 3p (6:8), 4. Urbino 3p (4:7).

DINAMO KAZAN ŞI-A PROPUS CÂŞTIGAREA LIGII CAMPIONILOR! Partida jucată marţi a lămurit lucrurile în privinţa favoritei Grupei E. După înfrângerea cu 2:3 de la Schwerin, Dinamo Kazan şi-a luat mult mai în serios adversarele din grupă şi nu a mai pierdut niciun set! Demonstraţia de forţă din Sala Sporturilor, în condiţiile absenţei a două titulare, a relevat că pretenţiile la câştigarea Ligii Campionilor nu sunt vorbe în vânt pentru campioana Rusiei. „Cred că echipa noastră a devenit favorită la câştigarea grupei, chiar dacă mai avem un meci greu cu Schwerin, acasă, şi apoi deplasarea în Italia. Obiectivul nostru este câştigarea Ligii Campionilor, va fi greu, dar nu imposibil”, a afirmat americanca Jordan Larson. „Avem o echipă cu multe jucătoare talentate şi valoroase, avem şansele noastre la câştigarea trofeului, dar mai există destule alte echipe bune şi drumul este lung. La Schwerin a fost una dintre acele zile când nu îţi iese mare lucru. Am început bine, dar apoi am început să nu ne mai simţim pe teren. Era primul meci în Liga Campionilor, ştiam că toată lumea are multe aşteptări de la noi, poate a apărut şi o crispare din acest motiv. Ne-am revenit repede şi de atunci jocul nostru a crescut, avem mai multă încredere în propriile forţe, iar în meciul de astăzi (n.r. - marţi) ne-a ieşit totul aproape perfect”, a explicat Heather Bown, cealaltă americancă a lui Dinamo Kazan.

RETURUL SE JOACĂ MIERCUREA VIITOARE, ÎN RUSIA. Campioanele României şi Rusiei se vor reîntâlni miercurea viitoare, la Centrul de Volei “Sankt Petersburg” din Kazan. Meciul este programat de la ora 19.00, ora locală (ora 17.00 în România), în această sală cu 5.000 de locuri inaugurată în 2010 şi dedicată exclusiv voleiului, respectiv campioanelor Rusiei, fetelor de la Dinamo şi băieţilor de la Zenit! „Nu ne aşteptam la o victorie atât de clară aici. Am văzut echipa din Constanţa pe video, ştiam că are jucătoare de calitate, dar în seara aceasta nu au reuşit prea multe. Cu siguranţă, săptămâna viitoare, la Kazan, va fi o cu totul altă partidă”, a spus Bown. „Meciul retur din Rusia va fi şi mai greu decât cel de la Constanţa, dar sperăm să ne facem jocul nostru şi să iasă mai bine pentru noi. Cred că Dinamo Kazan este una dintre echipele care va juca anul acesta Final Four în Liga Campionilor”, a afirmat Diana Neaga-Calotă, coordonatoarea Tomisului. „Nu cred că este posibil un miracol şi la Kazan, aşa cum au fost cele de la Urbino şi de la meciul de acasă cu Schwerin”, a conchis Darko Zakoc, antrenor principal la CSV 2004 Tomis.