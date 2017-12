CSV 2004 Tomis se concentrează pe campionatul intern

Învinsă cu 0:3 de Atlant Baranovichi, în manşa tur din 16-imile Cupei CEV la volei feminin, desfăşurată miercuri, la Constanţa, CSV 2004 Tomis păstrează şanse minime de calificare mai departe. Bielorusele au fost superioare în meciul din Sala Sporturilor, iar rezultatul era anticipat, dată fiind situaţia existentă acum la clubul constănţean. Oricum, Tomis se gândeşte mai mult la competiţia internă, acolo unde speră să vină şi primele puncte în clasament. „M-am bucurat că am revenit la Constanţa şi sper ca echipa să joace din ce în ce mai bine. La ora actuală, obiectivul nostru nu este Cupa CEV, ci campionatul intern. Oricum, nu mergem acolo (n.r. - la Baranovichi) ca să pierdem, niciodată nu facem asta”, a anunţat căpitanul echipei constănţene, Alexandra Kapelovies. „Cred că de acum, în jurul celor două fete cu experienţă, Kapelovies şi Andreea Ispas, putem clădi o echipă cu care să ne îndeplinim obiectivul. Aştept mai mult de la Doina Cojocaru, chiar dacă are doar 14 ani, la fel şi de la Roxana Cătinean, şi ea e tânără, are 19 ani”, a spus şi antrenorul principal Constantin Alexe.

Nici echipa din Belarus nu consideră calificarea jucată deja, în ciuda succesului clar de la Constanţa. „Returul nu va fi deloc mai uşor decât turul, pentru că echipa din Constanţa ne cunoaşte acum mai bine. De aceea, va trebui să fim atenţi şi foarte motivaţi”, a declarat Barys Kaliada, antrenorul principal al lui Atlant. Partida retur este programată miercurea viitoare, de la ora 18.00.

MÂINE, ECHIPA CONSTĂNŢEANĂ EVOLUEAZĂ PE TERENUL LUI DINAMO. CS Volei 2004 Tomis Constanţa va juca mâine, de la ora 14.00, în Sala Dinamo din Bucureşti, contra echipei cu acelaşi nume. Meciul contează pentru etapa a 4-a a Diviziei A1 şi va fi transmis în direct de Digi Sport 3.