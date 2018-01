Cum folosim corect petardele şi artificiile de Sărbători!

Perioada sărbătorilor de iarnă aduce în atenție, în mod inevitabil, problema deținerii, comercializării și folosirii materialelor pirotehnice. În vederea prevenirii și combaterii evenimentelor care încalcă prevederile legale în acest domeniu, polițiștii constănțeni, atât din structurile de prevenire, cât și din structurile operative, desfășoară în această perioadă o serie de activități și acțiuni menite să descurajeze activitățile ilegale de depozitare, mânuire, comercializare și folosirea de către persoanele fizice și juridice a materialelor pirotehnice, activități prevăzute în Planul de măsuri ce se desfășoară la nivel național, intitulat „FOC DE ARTIFICII”. Astfel, în cadrul activităților preventive, polițiștii aduc la cunoștința cetățenilor categoriile de materiale pirotehnice la care au acces, condițiile în care le pot folosi în spațiul public sau privat, pericolele la care se expun atât din punct de vedere legal, cât și medical, în cazul folosirii necorespunzătoare a acestor produse. Aceste acțiuni sunt derulate și la Constanța în zone publice tranzitate de un număr mare de cetățeni, în zona piețelor, parcurilor, a unităților școlare etc.

ÎN CE CONDIȚII SE POT FOLOSI MATERIALELE PIROTEHNICE

Oamenii legii atrag atenția că nu este permisa folosirea articolelor pirotehnice între orele 24.00 și 06.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în bază aprobării autorităților locale. De asemenea, este interzisă folosirea materialelor pirotehnice la o distanță mai mică de 50 de metri de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de cele cu peste 4 niveluri, la o distanță mai mică de 500 de metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze, la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie, în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre, pe drumurile publice deschise circulaiei rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane și la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri. Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4 numai în condițiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean și avizul inspectoratului județean de poliție pe a cărui rază se execută jocurile respective. „Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane cu vârstă sub limită prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă“, notează polițiștii.