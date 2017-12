Cum va fi vremea la Constanța în următoarele 3 zile?

Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii pentru următoarele două zile, pentru ca apoi gradele în termometru să scadă din nou. Astfel, joi, 26 octombrie, meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 13 și 17 grade C, iar minimele între 6 și 11 grade C. Vineri, 27 octombrie, temperaturile maxime mai cresc un pic, astfel că ele se vor situa în intervalul 15 - 18 grade C, iar minimele vor fi între 9 și 12 grade C. Sâmbătă, 28 octombrie, se anunță o nouă răcire a vremii. Astfel, maximele vor fi cuprinse între 12 și 14 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 4 și 7 grade C; în această zi meteorologii anunță și precipitații. Vom reveni cu eventualele modificări.