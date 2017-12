Cumpărăturile la piață nu vor mai fi la fel. Iată de ce!

08:35:43 / 05 August 2016

TOT INAINTE...era mai bine

Pai voi chiar ati pus botu* la proiectul lui Fagadau ? Nu v-ati convins ca inainte de alegeri toti promit lapte si miere pana pun labele pe ciolan ? Cat ne mai trebuie, popor de cct ce suntem ca sa ne trezim ? In alta ordine de idei, vorbim despre un comert civilizat si modernizarea pietelor, investitie care trebuie amortizata dar nu gandim ca taranul ala ,,producator,, nu-si poate permite sa plateasca taxa zilnica pentru taraba (fie ea din beton, fier, lemn, etc). Si uite asa apar ,,producatorii,, aia inchipuiti si smecheri, adica speculantii care vand marfa de import in detrimentul producatorilor adevarati.