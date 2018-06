Curățenie prin toate ungherele plajei Modern. Cine își va sufleca mânecile

În fiecare an, cu ocazia Green Week, ONG Mare Nostrum organizează acțiuni dedicate protecției mediului și conservării biodiversității. Anul acesta, organizația pregătește 2 acțiuni de igienizare terestră și subacvatică, pe 8 și 10 iunie, în zona plaja Modern din Constanța.

Pornind de la problema numărului ridicat al deșeurilor de pe litoralul românesc, ONG Mare Nostrum organizează pe 8 iunie o acțiune de igienizare terestră, în zona plaja Modern din Constanța. Activitatea este un semnal de alarmă pe care organizația îl trage, în ideea de a ridica gradul de conștientizare asupra acestei probleme acute, care nu face decât să distrugă ecosistemul marin din zona costieră. Evenimentul este susținut de HP România și prevede, pe lângă igienizare, instalarea a 2 panouri de conștientizare pe porțiunea de plajă igienizată: „Pentru că problema deșeurilor pe plajele românești este una acută, am hotărât ca, de această dată, să completăm acțiunile noastre și cu montarea unor panouri de conștientizare, cu mesaje agresive, către toți cei care <<ajută> la poluarea plajelor. Din experiența anterioară, am observat că mesajele pacifiste și delicate nu funcționează, așa că am schimbat strategia de comunicare și ne dorim ca prin aceste panouri, să scădem <<inițiativele>> de acest fel. Dacă nu din bun simț, măcar de rușinea celor care împart plaja cu poluatorii. Din fericire, am găsit și un partener, care să susțină inițiativa noastră și să ne ajute să producem și să montăm aceste două panouri“, spune directorul executiv al ONG Mare Nostrum Mihaela, Mirea Cândea.

Pe data de 10 iunie, începând cu ora 10.00, pe plaja Modern, alături de partenerii de la Cercetașii Marini, ONG Mare Nostrum organizează o acțiune de igienizare subacvatică. Anul trecut, în cadrul unui eveniment similar, scafandri certificați au scos la mal peste 10 kilograme de deșeuri, într-un interval de mai puțin de o oră. „Scopul acestor acțiuni nu este de a curăța după <<binevoitori>>, ci de a arăta tuturor constănțenilor și turiștilor cât de gravă este situația deșeurilor, nu numai pe plajă, ci și în apă. Din nefericire, în urma unor acțiuni similare, am descoperit tot felul de deșeuri pe fundul Mării Negre, de la doze de aluminiu, sticle, până la scutece folosite și alte deșeuri similare. Nu este normal să fim atât de nepăsători și să credem că acțiunile noastre nu au consecințe“, spune coordonatorul evenimentului, Marian Paiu.