Curs festiv la „Andrei Şaguna“, susţinut de prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu

Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, a fost, ieri, invitatul special al Facultăţii de Stiinţe Economice din cadrul Universităţii „Andrei Şaguna“, la festivitatea prilejuită de lansarea unei noi promoţii de absolvenţi. Aşa cum, la debutul fiecărui an universitar, specialişti de seamă din diverse domenii sînt invitaţi la Universitatea „Andrei Şaguna”, din 2004, există tradiţia ca o personalitate marcantă să susţină şi ultimul curs, iar promoţia de absolvenţi să primească numele acesteia. În acest context, reputatul profesor Ovidiu Nicolescu a susţinut, ieri, în sala de festivităţi a Universităţii „Andrei Şaguna“, ultimul curs pentru absolvenţii prestigioasei facultăţi. „Este o tradiţie ca, la absolvire, personalităţi de prim rang să susţină cursul festiv“, a precizat rectorul Universităţii „Andrei Şaguna“, prof. univ. dr. Aurel Papari. Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu şi-a centrat cursul susţinut în cadrul ceremoniei festive pe două componente: educaţional-umană şi de actualitate economică. Reputatul profesor a adus în atenţia absolvenţilor cîteva elemente esenţiale pentru evoluţia viitoare a tinerilor absolvenţi şi deosebit de importante pentru dinamica dezvoltării României. Acesta a vorbit despre un subiect „fierbinte”, criza din România şi de la nivel internaţional, precum şi despre noul tip de economie, cel bazat pe cunoştinţe. „Pentru fiecare ţară, educaţia este domeniul care are ponderea cea mai importantă în ceea ce priveşte ritmul şi amploarea dezvoltării. Faptul că, astăzi, la una dintre universităţile de frunte din sudul ţării, se lansează o nouă promoţie de absolvenţi, este un eveniment deosebit nu numai pentru oraşul Constanţa, ci şi pentru această parte a ţării, deoarece, îndreptîndu-ne către economia bazată pe cunoştinţe, ţara noastră are nevoie de absolvenţi cît mai mulţi şi mai buni. Fără îndoială, Universitatea Andrei Şaguna s-a remarcat în acest context, în ultima perioadă“, a declarat preşedintele CNIPMMR, prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu. Promoţia 2009 a Universităţii „Andrei Şaguna” este alcătuită din 1000 de absolvenţi, care au şansa ca o personalitate de prim rang din domeniul specializării lor să le susţină cursul festiv. Astăzi, cursul absolvenţilor de la Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Studii Europene, Jurnalism şi Drept va fi susţinut de Principele Radu.