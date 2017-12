Cursuri de alfabetizare pentru adulţi

Mari solicitări pentru programul “A doua şansă” – învăţămînt secundar inferior, destinat persoanelor care doresc să-şi completeze studiile. Programul se adresează persoanelor care doresc să asimileze materia începînd cu clasa a V-a şi terminînd cu clasa a X-a. Pînă în urmă cu trei ani această formă nu era accesibilă decît celor care doreau să termine ciclul gimnazial, iar de doi ani a fost aprobată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC) şi programa pentru clasele a IX - a şi a X-a. “În primul an, indiferent de vîrstă, se face numai teorie. Începînd cu anul II de studiu se introduc şi ore de practică. Condiţiile pentru a aplica acest program este de a exista un parteneriat cu o societate comercială însă, noi, la Constanţa, am preferat să colaborăm cu grupurile şcolare care au o arie mai generoasă de meserii şi calificări pentru care pot opta cursanţii”, a declarat inspectorul pentru minorităţi din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, Sorin Cernăianu. La solicitarea inspectoratelor şcolare, pentru această formă de învăţămînt s-a obţinut aprobarea comprimării materiei pentru anii de studiu astfel încît persoanele care vor să înveţe pentru a obţine noi calificări o pot face la mai multe şcoli şi licee de pe raza judeţului. Conform datelor de la ISJ, cei mai mulţi cursanţi sînt la Şcoala nr. 1 din Mangalia unde s-au înscris 63 de elevi. Urmează Şcoala cu clasele I-VIII “Spiru Haret” Medgidia cu 28 de cursanţi. Tot la Medgidia, Şcoala nr. 7 are 22 de cursanţi, iar Şcoala nr. 4 instruieşte 15 elevi. “A doua şansă” este prezentă şi la Hârşova unde 21 de tineri sînt înscrişi la “Liceul Ioan Cotovu”, dar şi la Ovidiu unde la Grupul Şcolar alţi 21 de cursanţi parcurg materia pentru clasele a IX-a şi a X-a. La Constanţa, astfel de cursuri organizează Şcoala generală nr. 14 cu 10 elevi, Şcoala 27 unde 15 tineri sînt înscrişi la învăţămîntul primar şi Şcoala 11 cu 26 de cursanţi. “Avem multe solicitări din partea absolvenţilor clasei a X-a pentru a-şi termina liceul. Solicitarea către MedC a fost făcută nu numai de noi, de la Constanţa, dar şi de alte inspectorate din ţară. Răspunsul a fost că pînă la clasa a X-a învăţămîntul de stat este obligatoriu, pentru celelalte trepte neacordîndu-se facilităţi”, a mai spus Sorin Cernăianu.

În afara acestui program mai există o formă de alfabetizare pentru persoanele care nu au trecut nici măcar pe la... grădiniţă. A fost prima formă de sprijin care a fost aplicată, pentru prima oară, în urmă cu şapte ani. S-a pus accent pe scris şi citit, restul materiilor fiind neglijate. “Nu puteau fi aduşi în aceeaşi clasă adulţi, de 26 - 27 de ani cu minori de 8, 10 sau 13 ani. Deşi nu era limită de vîrstă există totuşi un... dacă”, a mai spus Cernăianu. Cursuri de alfabetizare fac la Şcoala BP Hasdeu, unde sînt înscrişi 150 de cursanţi, Şcoala „Nicolae Iorga” cu 83 de înscrişi, ambele din Constanţa, şi Liceul Teoretic „Anghel Saligny”, din Cernavodă, cu 53 de cursanţi. “În urmă cu şapte ani, la Cuza-Vodă, cînd am avut prima serie la alfabetizare, au fost înscrişi 15 adulţi de etnie rromă. Toţi erau familişti şi îşi doreau foarte mult să obţină permis de conducere. La solicitarea acestora s-a aprobat formarea clasei, însă surpriza a fost că nu au vrut profesor de etnie rromă. Au motivat că este o ruşine să spună în comunitate că i-a învăţat carte fata lui... Ionel”, a mai spus reprezentantul ISJ.