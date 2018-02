Cutremurătoarea profeţie a lui Arsenie Boca! Ce se va întâmpla cu noi

19:36:58 / 26 Februarie 2018

Aiurea !

Cine mai crede in berbecii de popalai ? Doar cei slabi la minte , putin instruiti , cu apucaturi de asistati sociali , paraziti de boschetari si bronzati cautatori de victime naive pentru inselaciune si santaj emotional ... Acest latrau in sutana , fost colaborator al Securitatii , fost legionar si ucigas de evrei in timpul rebeliunii din 1941 , este folosit de propagandistii BOR , pentru a tine prostimea aproape de cei care mulg , belesc si prostesc un popor aflat in deriva dupa prabusirea ideologiei comuniste ...