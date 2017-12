CVM Tomis a deschis scorul în finală

Echipa Club Volei Municipal Tomis Constanţa a început cu dreptul finala Diviziei A1 la volei masculin, reuşind o victorie superbă în disputa cu formaţia Clubului Sportiv Volei Municipal Zalău, scor 3:0 (25:23, 25:21, 26:24), vineri, în Sala Sporturilor din Constanţa. Partida a doua este programată sâmbătă, de la ora 17.00 (intrarea spectatorilor este gratuită), tot la Constanţa. Se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, următoarele trei fiind programate în 17 şi 18 aprilie, la Zalău, respectiv în 24 aprilie, la Constanţa. Meciurile 4 şi 5 se dispută doar dacă este necesar.

Jocul de vineri a avut toate ingredientele unei finale de campionat naţional: faze de mare spectacol, dramatism, răsturnări incredibile de scor. Tomis pornea ca favorită în faţa unui adversar pe care îl învinsese de trei ori în acest sezon şi în faţa căruia cedase un singur set. Zalăul a jucat, însă, fără complexe la Constanţa şi a confirmat că este în revenire de formă, mai ales că gazdele nu au mai reuşit evoluţiile senzaţionale din Cupa CEV sau din primele două jocuri ale semifinalei cu Dinamo. Accidentările au mai redus puţin din randamentul unor piese de bază ca Zhekov, Nemec, Stancu sau Rodriguez, dar chiar şi în aceste condiţii, gazdele au învins.

CVM TOMIS A REVENIT INCREDIBIL ÎN SETURILE 2 ŞI 3 Partida jucată vineri a început sub semnul echilibrului. Spre deosebire de alte meciuri susţinute pe teren propriu, gazdele au muncit din greu pentru câştigarea primului set, reuşind să facă diferenţa abia după punctul 20. Oaspeţii s-au desprins, pe serviciul lui Birău şi Nagy, la 18:12, în setul 2. La 18:13 a intrat la serviciu Rodriguez şi scorul a devenit 19:18 pentru Tomis! Zalăul a căzut şi rezultatul a devenit 2:0 la seturi. În setul al treilea, s-a mers cap la cap până la al doilea time-out tehnic, dar de la 15:15 sălăjenii au ajuns la 19:15, graţie unei apărări excelente şi fructificării mingilor recuperate. La 22:17 pentru adversari, Stoev i-a trimis în teren pe Stoian şi Massinatori în locul lui Zhekov şi Stancu, iar de la 19:23 s-a făcut 24:23, graţie blocajului!!! CVM Tomis a întors rezultatul şi s-a impus în prelungirile setului: 26:24 şi 3:0 scor final, după o oră şi 25 de minute de joc.

„FELICITĂRI ANTRENORULUI PENTRU SCHIMBĂRI” „Am câştigat foarte greu, chiar dacă a fost 3:0. În ultimele două seturi am revenit incredibil, când nimeni nu se mai aştepta. Este o victorie foarte frumoasă, una dintre cele mai frumoase de anul acesta. Am crezut mereu că putem reveni, chiar dacă era foarte greu, am luptat şi am jucat seturile până la capăt, s-au făcut nişte schimbări inspirate, felicităm antrenorul pentru ele. În setul al doilea, Rodriguez a avut curajul să dea bine cu serviciul şi aşa s-a făcut diferenţa, pentru că am reuşit să întoarcem rezultatul. În setul al treilea, blocajele lui Massinatori au făcut diferenţa. Sper ca sâmbătă să arătăm un volei mai bun şi să obţinem o victorie mai clară. Chiar dacă am avut astăzi (n.r. - vineri) caracter, jocul nostru a scârţâit pe alocuri”, a declarat Andrei Spînu, centrul Tomisului.

„A fost un joc frumos, spectaculos, în care ei au servit mai bine decât noi. În setul al doilea am condus cu şase puncte, dar Rodriguez a prins acea serie foarte bună la serviciu. Din păcate, la fel s-a întâmplat şi în finalul setului al treilea, când nu am reuşit să gestionăm avansul pe care l-am avut. Am avut două seturi în mână, dar nu am reuşit să le concretizăm, poate pentru că ne-a lipsit puţin luciditatea. Ne vom juca şansa şi sâmbătă. Finala durează cinci partide şi orice se poate întâmpla”, a spus antrenorul principal al oaspeţilor, Aurel Vlaicu.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov 4p - Nemec 13p (4 blocaje), Stancu 5p, Spînu 6p, Rodriguez 12p, Bahov 15p (3 blocaje) şi Ivanov - libero (au mai jucat: Stoian şi Massinatori 1p); Zalău (antrenori Aurel Vlaicu şi Bogdan Nicolae): Lamb 1p - P. Nagy 15p, Mihalcea 13p (4 blocaje), Birău 11p (3 blocaje), Tebieş 3p, Dal Bosco 8p şi Feher - libero (au mai jucat: Gheorghiţă şi Bala 3p).

VINERI AU ÎNCEPUT ŞI CELELALTE TREI FINALE Vineri s-a jucat prima partidă şi în meciurile de clasament care vor stabili configuraţia finală a Diviziei A1 la volei masculin, ediţia 2013-2014. Iată rezultatele înregistrate - turneul locurilor 1-4, finala pentru locurile 3-4, meciul 1 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): SCM U. Craiova - Dinamo Bucureşti 0:3 (19:25, 21:25, 23:25); meciul 2 are loc sâmbătă, de la ora 18.00; turneul locurilor 5-8, finala pentru locurile 5-6, meciul 1 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): Unirea Dej - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:2 (25:18, 25:21, 19:25, 21:25, 15:10); meciul 2 are loc sâmbătă, de la ora 17.00; turneul locurilor 5-8, finala pentru locurile 7-8, meciul 1 (se joacă în sistemul „cel mai bun din trei partide”): Arcada Galaţi - Phoenix Şimleul Silvaniei 2:0 (25:17, 25:21, 25:22); meciul 2 este programat joi, la Şimleu.

