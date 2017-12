CVM Tomis a învins-o pe Dinamo și o va reîntâlni în semifinala play-off-ului

14:42:18 / 16 Martie 2015

Problema

PROBLEMA: 1. Cine este singurul jucator din lume care atinge fileul atunci cand sare la blocaj? 2.Cine e singurul jucator din lume care ataca din pozitie centrala fara blocaj direct in afara terenului, din zona 3, de langa fileu? 3.Cine e singurul jucator din lume care serveste astfel incat adversarul preia serviciul in zona 3 direct de sus, ca si cum ar fi primit o pasa de la un coechipier? 4.Cine e singurul jucator din lume care face toate prostiile enumerate mai sus in acelasi set si poate compromite sansele echipei la castigarea setului? 5.Cine e cel mai tare antrenor din lume care nu vrea sa piarda nici macar un set cu Dinamo si a scos "mana moarta" din teren ca sa castige meciul cu 3-0? RASPUNSURI: la punctele 1, 2, 3 si 4: Sergiu Stancu; la punctul 5: Martin Stoev.