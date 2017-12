CVM Tomis are şase juniori convocaţi la naţională

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a avut un foarte bun sezon 2012-2013, atât la nivelul echipei de seniori, care a realizat eventul în competiţiile interne, cât şi la nivelul Centrului de Copii şi Juniori. Echipele de juniori, cadeţi şi speranţe au câştigat titlul naţional la categoriile lor de vârstă, iar jucătorii care au participat în vară la Campionatele Balcanice, cu echipa naţională a României, au obţinut rezultate foarte bune: juniorii şi speranţele s-au clasat pe locul 3, iar cadeţii au devenit campioni balcanici. Ca urmare, patru voleibalişti aflaţi printre cei mai buni în sezonul trecut, Adrian Aciobăniţei, Mihai Tarţa, Robert Vologa şi Marius Iftime, au făcut pregătirea de vară cu echipa de seniori, iar Aciobăniţei a fost păstrat şi în timpul campionatului la seniori, antrenorul Martin Stoev oferindu-i în mai multe rânduri ocazia de a evolua în primul eşalon, dar şi în Liga Campionilor.

Cei patru juniori amintiţi mai sus, plus Alexandru Muscină şi Eduard Ocunschi, participă, în perioada 16-29 decembrie, la un stagiu de pregătire organizat la Buzău, echipa naţională de juniori pregătindu-se pentru turneul din perioada 24-27 aprilie 2014, turneu de calificare la Campionatul European din 2015. Toţi cei şase jucători constănţeni sunt campioni balcanici cu echipa de cadeţi a României, în vară. În plus, în perioada 2-11 ianuarie 2014, la cantonamentul de la Dobrici al echipei de seniori vor participa Aciobăniţei şi Muscină, plus Alexandru Zahar, ultimul revenind în această toamnă după un an de inactivitate datorat unei accidentări destul de serioase. Ei vor completa lotul antrenat de Martin Stoev pentru că Zhekov, Nemec şi Rodriguez sunt convocaţi la echipele lor naţionale, pentru turneele de calificare la Campionatul Mondial de seniori de anul viitor, programate în perioada 3-5 ianuarie 2014.

CVM TOMIS ARE ŞI SPERANŢE DE VALOARE La Buzău a avut loc recent şi o selecţie pentru copii născuţi în 1999 şi 2000 (categoria speranţe). „Ca de obicei, Tomis a răspuns „prezent“ cu trei jucători de mare perspectivă, născuţi în 1999, a căror înălţime medie este de 1,95 m. Este vorba despre Ovidiu Darlaczi, de 1,95 m, unul dintre cei mai de perspectivă jucători din voleiul românesc, Izet Levi, de 1,92 m, şi Răzvan Minghiraş, de 1,97 m. Din discuţiile cu antrenorii care i-au pregătit, ei se află printre primii şase din lot într-o ierarhie valorică”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis Constanţa.