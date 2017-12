CVM Tomis rămâne liderul neînvins al campionatului

Sâmbătă, în etapa a 20-a din Divizia A1 la volei masculin, antepenultima din sezonul regulat, CVM Tomis Constanța a obținut victoria cu numărul 19 în tot atâtea partide jucate (meciul de pe teren propriu cu CSVM Zalău, din etapa a 17-a, a fost amânat pentru data de 11 martie). Campionii au evoluat pe terenul ultimei clasate, Steaua București, și au cedat setul al doilea, neașteptat, în prelungiri! Rezultatul final, Steaua - Tomis 1:3 (15:25, 28:26, 22:25, 22:25), reflectă prea puțin diferența de valoare dintre cele două formații. În setul secund, cel pierdut, constănțenii au condus cu 24:22, 25:24 și 26:25, dar ultimele trei puncte au intrat în contul gazdelor! Bucureștenii au atins cota 22 în ultimele două seturi după ce oaspeții au condus cu 5:1, 12:8, 18:12, 21:14 și 24:16 (în setul al treilea), respectiv cu 7:2, 10:6, 18:12, 22:17 și 24:19 (în setul al patrulea).

„A fost un meci pe care noi ni l-am făcut foarte greu, pentru că în multe momente nu am jucat suficient de motivați și de concentrați. Dar asta este, important e că am obținut trei puncte și mergem mai departe”, a declarat centrul Andrei Spînu. „A fost destul de dificil să jucăm bine în fața ultimei clasate. Au fost probleme cu motivarea și cu concentrarea jucătorilor, iar pe Simeonov l-am menajat, pentru unele probleme fizice. Dacă ar fi fost nevoie, el ar fi putut intra pe teren. Am fi putut învinge și cu 3:0, dar în setul al doilea am subestimat puțin situația și am comis câteva erori ușoare pe final. Important este însă că am câștigat, iar trei puncte obținute cu Steaua au aceeași valoare ca trei puncte obținute în fața Zalăului”, a spus antrenorul principal Martin Stoev.

Au evoluat - Steaua (antrenori Mircea Dudaș și Silviu Oancea): Toboși 4p (3 ași) - Grigoraș 16p, Borcoș 4p (3 blocaje), Nikolov 7p, Drăghici 17p, Ljaftov 9p și C. Tofan - libero 1p; CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov 6p - D. Pavel 11p, Spînu 10p (5 blocaje), Laza 11p (3 blocaje, 3 ași), Janic 19p, Petkov 28p (4 blocaje) și Rosic - libero (au mai jucat: Stancu, Tănăsescu și Vologa).

MECIURILE CU ARCADA GALAȚI ȘI SCM U. CRAIOVA AU FOST REPROGRAMATE

Să precizăm că la CVM Tomis nu a evoluat nici extrema Adrian Aciobăniței, care a plecat la Dej, în cantonamentul lotului național de juniori care se pregătește, sub comanda antrenorului constănțean Răzvan Parpală, pentru turneul final al Campionatului European rezervat jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1997, competiţie programată în Turcia, în perioada 4-14 aprilie. Pentru formația constănțeană, următoarea partidă oficială nu va mai fi restanța din Cupa României cu Arcada Galați. Manșa retur din cadrul sferturilor de finală, programată miercuri la Galați, a fost amânată cu două săptămâni la cererea dunărenilor, astfel că va avea loc la 18 martie. Nici următorul meci de campionat al Tomisului, cel de acasă cu SCM U. Craiova, nu va avea loc sâmbătă, conform programării inițiale, pentru că, la sfârșitul acestei săptămâni, Sala Sporturilor din Constanța va fi disponibilă numai pentru handbal. Partida a fost amânată cu 48 de ore și va avea loc lunea viitoare, de la ora 17.00.

Alte rezultate din etapa a 20-a: Dinamo Bucureşti - Arcada Galați 3:1 (18:25, 27:25, 28:26, 25:21); Explorări Baia Mare - CSM Bucureşti 3:2 (23:25, 23:25, 25:20, 26:24, 15:13); SCM U. Craiova - Banatul Caransebeș 3:0 (25:23, 25:11, 25:23); Unirea Dej - VCM Piatra Neamţ 3:0 (25:23, 25:22, 25:19); CSVM Zalău - Phoenix Şimleu Silvaniei 3:0 (25:19, 25:22, 25:23).

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 53p/19j (setaveraj 57:13); 2. CSVM Zalău 50p/19j (53:14); 3. Dinamo Bucureşti 39p (47:32); 4. SCM U. Craiova 36p (48:35); 5. Arcada Galaţi 31p (42:41); 6. Unirea Dej 30p (37:39); 7. CSM Bucureşti 29p (42:40); 8. Explorări Baia Mare 27p (37:45); 9. Banatul Caransebeș 18p (28:49); 10. Phoenix Șimleu 17p (27:50); 11. VCM Piatra Neamţ 16p (25:51); 12. Steaua Bucureşti 11p (22:56).

