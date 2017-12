CVM Tomis va întîlni pe Montpellier în primul tur al Cupei CEV

Vineri seară, la Viena, a avut loc tragerea la sorţi a partidelor din Cupa CEV la volei masculin. Campioana României, CVM Tomis Constanţa, va juca în primul tur contra echipei franceze Montpellier Volley Universite Club, clasată pe locurile 3-4 în campionatul trecut. „Nu ştim la ora actuală prea multe despre Montpellier, doar că este una dintre fruntaşele campionatului francez şi că acolo va juca din sezonul viitor Laurenţiu Lică. Ne-am dorit în ultimii doi ani să jucăm cu o echipă franceză şi iată că vom juca! Cred că avem şanse mari să trecem în turul următor”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele grupării constănţene. „Este o formaţie puternică din Franţa, care are un campionat valoros. Este pentru prima oară cînd jucăm cu o echipă franceză şi am încredere că vom reuşi să trecem mai departe”, a spus Milen Uzunov, director sportiv la CVM Tomis. Vom reveni cu detalii în numărul nostru de luni. Cealaltă echipă românească din Cupa CEV, Dinamo Bucureşti, va întîlni formaţia Buducnost Podgorica (Muntenegru).

Adversară accesibilă pentru CS Volei 2004 Tomis Constanţa

Prezentă pentru prima oară în urnele europene, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa a avut şansă la tragerea la sorţi desfăşurată vineri seară, la Viena. Echipa de la ţărmul mării va înfrunta în primul tur al Cupei CEV pe AEL Limassol, campioana Ciprului. „Este o echipă mai uşoară decît celelalte înscrise în această competiţie. Nu trebuie însă să o tratăm cu superficialitate, pentru că nu degeaba s-a calificat în Cupa CEV”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Cristian Zgabercea, care a stabilit şi obiectivul pentru această competiţie: „Ne dorim să ajungem în Final Four. Acesta este obiectivul nostru”. Cea de-a doua echipă românescă prezentă în Cupa CEV, Dinamo Bucureşti, va da piept cu ZOK Split 1700 ( vicecampioana Croaţiei), în timp ce campioana României, CSU Metal Galaţi, se va duela în cel de-al doilea an de prezenţă în Liga Campionilor cu Fakro Muszyna (Polonia), Asystel Novara (Italia) şi Zarechie Odintsovo (Rusia), cele patru echipe făcînd parte din Grupa D a întrecerii.

Tot vineri au fost trase la sorţi şi partidele din cadrul Cupei Balcanice. Cele două formaţii din România, U. Cluj (masculin) şi CSU Medicina Tg. Mureş (feminin), vor găzdui grupele preliminare din care fac parte. Mureşencele vor evolua cu formaţiile Panionios Atena (Grecia), AOK Rudar Pljevlja (Muntenegru) şi ZOK Tuzla (Bosnia), primele două clasate urmînd a se califica în turneul Final Four, care va fi organizat de echipa bosniacă. Propunerea datelor de desfăşurare este de 13-15 septembrie, pentru grupa preliminară, şi 20-22 septembrie, pentru turneul Final Four, la care vor mai participa primele două clasate din cealaltă grupă. U. Cluj va juca alături de formaţiile Teuta Durres (Albania), Partizan Belgrad (Serbia) şi Fenerbahce Istanbul (Turcia), între 20 şi 22 septembrie. Primele două clasate din această grupă, plus încă două din grupa A, vor juca apoi la turneul Final Four, care va fi găzduit de Aris Salonic (Grecia), între 27-29 septembrie.

G. TURCU, M. MELCEA