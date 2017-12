CVM Tomis, victorie de vis la Paris!

09:29:56 / 26 Februarie 2014

pentru Banat

Domnule, Federatia Romana de Volei a programat terminarea campionatului pana pe 1 martie, dupa care incep fazele din Cupa Romaniei si play off-ul. Se joaca in Romania in regim miercuri-duminica, in conditiile in care nimeni n-a tinut cont de posibilitatea ca o echipa romaneasca sa se califice mai sus de sferturi in Cupa CEV. Dinamo, la feminin, a trebuit sa joace doua meciuri internationale si a amanat o etapa, insa Constanta joaca cel putin patru jocuri internationale, intercalate cu meciurile de campionat si de cupa. Constanta este oricum campioana sezonului regulat, iar daca Zalaul si-a dat singura cu stangul in dreptul, castigand la Dej cu 3-2 si pierzand acasa cu Baia Mare (minus patru puncte), nu mai este vina Constantei ca au batut juvetii pe litoral. Meciurile din campionat nu pot fi amanate, chiar daca locul Constantei nu poate fi revendicat, pentru ca de rezultate depinde clasamentul final si imperecherea in play-off si in play-out. Mai ales ca locul 1 si 2 nu vor juca primul tur din play-off. Orice meci nejucat de Constanta in campionat si in cupa amana, pe principiul avalansei, alte meciuri eliminatorii din cele doua competitii. Iar Federatia si-a asumat participarea la Cupa Europei, care incepe in aprilie. Revenind, daca va f...reaca grija atat de tare pentru locul 2, poate ii convingeti pe cei de la Zalau sa-si joace meciurile cu simt de raspundere, pentru ca ei insisi incearca sa faca ploile pentru Dej si pentru Baia Mare, in defavoarea lui Dinamo.