Cvorumul de 50% la referendum ar putea fi eliminat

De-a lungul anilor au existat discuţii lungi şi aprige pe marginea modificării Constituţiei sau a cvorumului greu de atins la referendum. Dacă oferta lui Traian Băsescu „daţi-mi Constituţia şi scăpaţi de mine“ este una dintre cele mai proaste găselniţe ale marinarului “acostat” la Cotroceni, cerinţa udemeriştilor de a fi modificat un anume articol din legea fundamentală este de-a dreptul peste stângul şi a reuşit să irite multă lume. În ce priveşte “consultarea cu poporul”, lucrurile sunt diferite. De obicei, oamenii merg la vot când îşi aleg deputaţii, senatorii, europarlamentarii, aleşii locali sau preşedintele ţării. Când vine însă vorba despre referendum, oamenii spun “pas”. Poate şi pentru că instituţia referendumului a fost compromisă de Băsescu în perioada primei sale suspendări. Acum, probabil că este nevoie de un motiv profund care să-i atingă în măruntaiele cotidiene, un soi de bombă socială, care să facă milioane de români să iasă la urne, astfel încât referendumul să fie valid.

PROPUNERE Senatorul PSD Trifon Becalurencu vrea să schimbe lucrurile şi a depus o iniţiativă legislativă care elimină condiţia de cvorum la referendumul naţional (cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente - n.r.) şi propune ca în cazul revizuirii Constituţiei condiţia de validare să fie participarea a cel puţin 30% plus unul din alegătorii înscrişi în listele electorale permanente. Totodată, el propune ca în cazul referendumului local condiţia pentru validare să fie participarea a cel puţin jumătate plus unul dintre alegătorii din listele electorale permanente. În motivarea proiectului, senatorul susţine că \"nu există motive întemeiate pentru care cvorumul să nu fie eliminat în privinţa referendumului\". El arată că \"România a avut deja două referendumuri unde voinţa suverană a poporului român a fost denaturată de existenţa cvorumului, asimilând persoanele care se abţin cu partizanii votului negativ şi promovând forme de boicot\". Senatorul a înregistrat propunerea legislativă pe 30 ianuarie, fiind singurul semnatar al proiectului de act normativ.