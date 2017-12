Dacia Brăila va deveni satelitul echipei din Galaţi!

Divizionara B Dacia Unirea Brăila va deveni din toamnă satelitul prim-divizionarei Oţelul Galaţi, a anunţat directorul general al grupării gălăţene, Marius Stan. "Am fost contactat de cei de la Brăila, care mi-au propus ca Dacia Unirea să devină echipă satelit a Oţelului. Din punctul meu de vedere, am bătut palma. Acum avem piramida completă, cu două formaţii satelit, Junkers în C şi Dacia Unirea în B. Astfel, ne putem permite să avem un lot numeros, fiecare jucător avînd asigurat cel puţin un meci oficial pe săptămînă", a declarat Stan. Antrenorul echipei din Brăila este un... gălăţean, Ion Gigi, ceea ce pare să ducă, măcar în sport, la sfîrşitul legendarei rivalităţi dintre cele două mari porturi dunărene...