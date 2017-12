Dan Mihalache își laudă șeful. Deci s-a trezit…

Președintele Klaus Iohannis a fost lăudat la televizor pentru că "şi-a onorat promisiunea de a face politica altfel, fără tensiuni, fără scandal, prin dialog cu actorii politici, cu instituţiile. Din acest punct de vedere, cred că vedem o schimbare de climat în viaţa publică din România şi un început de normalizare". Din păcate pentru Iohannis aprecierile nu vin de la un analist independent sau măcar de la unul pretins independent… Ci din partea unui subaltern. Dacă vi se pare deja că e mult prea penibil ca un subaltern să își laude șeful în direct la televizor, se poate și mai rău… În cazul ăsta, cel care l-a periat pe Iohannis este tocmai consilierul prezidențial Dan Mihalache, cunoscut opiniei publice mai ales pentru faptul că a adormit în scaun în mijlocul unei vizite oficiale a Președinției române în Serbia. Atunci a încercat să dreagă busuiocul afirmând că moțăia într-o pauză. Ca și când momentul ales pentru sforăit era problema principală și nu faptul că un oficial al statului care reprezintă România la cel mai înalt nivel sforăia în public… Dacă atunci a găsit o explicație, cu siguranță că în cazul umilului periaj prezidențial de acum ne va cadorisi cu scuze mai… elaborate.

Nivelul de penibil al situației a atins pragul critic abia când în discuție s-a implicat și Traian Băsescu, acest monument de omnisciență și plenipotențiaritate. Fostul șef de stat a simțit nevoia să îl critice pe Iohannis pentru lipsa de activitate externă: "Dânsul a înţeles că a făcut politică externă făcând plimbările acelea de prezentare. Eu vă spun că nu a mişcat nimic. Au fost vizite... probabil l-au împins de la spate, MAE a lucrat la toată capacitatea să îl plimbe puţin prin lume să vedem că avem preşedinte înalt şi asta e". Departe de mine gândul de a-l apăra pe Iohannis. Însă este greu de acceptat un comentariu de genul ăsta de la Băsescu. Cel care, în ultimul său mandat, nu a avut nicio intervenție publică și nicio deplasare externă aproape un an. Adică un an nu am avut președinte, ci un conțopist care încasa salariul nejustificat, dar care acum crede că este în poziția de a da lecții…

