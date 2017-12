De ce arată Constanța ca un șantier?

09:59:39 / 02 Noiembrie 2015

nesimtire

O alta golanie tipica pt primaria PSd. Dupa ce ne-am pus pietris pe banii nostri a venit firma de jmecher, a sapat sant de jumatate de metru latime pt un cablu de 5 cm ( nu au alte scule ), dupa care au lasat totul asa. Au impins putin de pamant in groapa, fara sa batatoreasca, restul e in drum. Cand a ploat sapt trecuta, sute de fraieri am ramas blocati in acest cartier. Sa ne spuna Dl Primar de ce nu verifica si calitatea acestor lucrari? A cui este firma asta care isi bate joc de constanteni? De ce nu lucreaza nimeni de o saptamana? Cand ii amendeaza? Cand nu o sa mai ia spaga? Cand asfalteaza? etc