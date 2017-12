De la 20 la 12 grade C, la Constanța! Când se va răci?

Pentru următoarele 3 zile, la Constanța, meteorologii anunță vreme schimbătoare. Dacă vineri, 24 martie, meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 10 și 20 de grade C, la malul Mării Negre, iar minimele se vor încadra în intervalul 6 și 10 grade C, sâmbătă, 25 martie, vremea va schimba foaia. Astfel, mercurul din termometre va coborî până la 12 grade C (temperatura maximă), iar minimele se vor încadra în intervalul 4 și 6 grade C. Vom avea nevoie și de umbrele, spun meteorologii, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Duminică, 26 martie, vremea va fi la fel de posomorâtă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse tot între 8 și 12 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 1 și 4 grade C. Și în această zi sunt anunțate ploi.