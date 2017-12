Debitele râurilor şi Dunării, în creştere

Hidrologii prognozează pentru următoarele 24 de ore că debitele râurilor vor fi în creştere în urma precipitaţiilor preconizate, dar şi a topirii zăpezii din zona montană, în timp ce pe Dunăre cotele apelor vor continua să fie sub media multianuală a lunii aprilie, dar în creştere faţă de ziua anterioară. Potrivit buletinului zilnic informativ al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), publicat vineri, pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, dar şi cele din Dobrogea şi bazinele superioare ale Someşului şi Mureşului, debitele au fost în general staţionare. La ora actuală, debitele se situează sub mediile multianuale lunare pe râurile Someşul Mic, Bârlad, Jijia, Crişuri, Arieş, Târnava Mică, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Buzău, Putna, Trotuş, Rm. Sărat, Bistriţa şi Suceava. De asemenea, debitele vor fi tot sub mediile multianuale în bazinele superioare ale râurilor Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Mureş, Jiu, Argeş, Ialomiţa şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului. În ceea ce priveşte fluviul Dunărea, debitele au fost staţionare la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) şi pe sectorul Cernavodă-Brăila, în creştere la Gruia, pe sectoarele Bechet-Călăraşi şi Galaţi-Tulcea şi în scădere la Calafat. Pentru perioada următoare, hidrologii preconizează un debit în creştere, până la 6.100 mc/s, sub media multianuală a lunii aprilie, de 7.900 mc/s. În plus, pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.