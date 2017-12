Debut în versuri pentru Mihaela Meravei

Sensibila autoare de versuri Mihaela Meravei şi-a lansat, joi, la Cercul Militar Constanţa, primul volum de poezie, „Viaţa pe verticală”, în prezenţa prietenilor, invitaţilor şi a colegilor de la Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu”. De altfel, în cadrul cenaclului şi-a făcut debutul chiar luna trecută. De asemenea, Alexandru Birou, membru consacrat al cenaclului, şi-a prezentat, în faţa colegilor de la cenaclu, volumul „Nelinişti la malul mării”.

„Întotdeauna am sperat să ajung aici şi am încercat în drumul meu să învăţ cât mai mult de la predecesorii mei. Fie că a fost vorba de titanii poeziei studiaţi în şcoală, fie că a fost vorba de poeţii contemporani sau de colegii întâlniţi în diferite cercuri literare, am fost convinsă că doar acceptând critica şi devenind autocritică voi reuşi să evoluez. Este adevărat că talentul ne susţine creaţia“, a mărturisit Mihaela Meravei.

VISÂND... POEZIE Despre debutul autoarei, colega de breaslă, scriitoarea Mihaela Burlacu, a spus: „Mihaela Meravei face un pas decisiv în lumea literară debutând cu un prim volum de versuri. Aş spune un debut curajos, reuşit, plin de prospeţime, desprins din contemporaneitate. Acest volum se citeşte cu plăcere, visând poezie”.

Din cadrul evenimentului prezentat de Aurel Lăzăroiu nu au lipsit, aşa cum era firesc, recitalurile de poezie, dar nici dansul. Printre invitaţii la întâlnirea cu poezia s-a aflat şi poetul Sorin Roşca.