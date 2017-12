Decedaţii HIV/SIDA, comemoraţi şi la Constanţa

În fiecare an, pe 1 decembrie se celebrează Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA, ocazie pentru oamenii din toată lumea să-şi demonstreze solidaritatea faţă de persoanele infectate cu HIV. În acest an, România se va solidariza cu cele peste 33,2 milioane de persoane care trăiesc cu HIV/SIDA în lume, cu cei peste 420.000 de copii care au fost infectaţi doar în 2007, cu cele peste 11.000 de persoane din ţară noastră, din care peste 8.000 sunt tineri. Fundaţia „Alături de Voi” (ADV) a marcat, ieri, Ziua Mondială de Luptă antiSIDA, la City Park Mall Constanţa, unde mai mulţi tineri au realizat o fundă umană. Evenimentul a avut loc în cadrul campaniei naţionale „Deschide-ţi inima! Sunt la fel ca tine!”, eveniment organizat în mod tradiţional de ADV România. Persoanele decedate de HIV/SIDA au fost comemorate, de asemenea, prin aprinderea de lumânări, totodată, fiind împărţite şi materiale informative trecătorilor. La eveniment au participat reprezentanţi ai fundaţiei „Baylor Marea Neagră”, „MGH - Casa Speranţa”, „CENTRAS” Constanţa, ai Liceelor „Decebal”, „Lucian Blaga”, Colegiului Tehnic de Marină „AL.I. Cuza”, Şcolii Generale nr. 10, Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa, şi, nu în ultimul rînd, Inspectoratului Şcolar Judeţean. La Constanţa, în acest an, aproape 60 de persoane au fost diagnosticate cu HIV.