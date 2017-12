Decizie cu final așteptat. Mihai Tudose a primit girul lui Iohannis!

08:30:40 / 27 Iunie 2017

OMUL NEPOTRIVIT LA LOCUL NEMERITAT

Avem convingerea ca presedintele Johannes si-a dat acordul imediat pentru numirea lui Tudose ca premier . doar ca sa puna PSD intr-o noua situatie compromitatoare , si din comoditate . Dece sa-si mai bata capul cu asemenea problema si sa sprijine sau sa numeasca de ex. un liberal , in situatia in care liberalii sunt in faliment , mai ales ca noul lider Orban vrea cu orice pret sa se limiteze doar la declaratii fara efect . Ramane de vazut ce va hotara Parlamentul . Analizand persoana dlui Tudose , nu putem sa ne abtinem sa nu scoatem in evidenta figura acestuia , care ne aminteste de Homo neanderthalensis . I se citeste pe faţă inteligenta si rafinamentul omului de stat si politic , doctor si multilateral dezvoltat , plin de realizari ca broasca de par , asa cum dealtfel sunt toti politicianistii nostri , cu deosebire cei din PSD . Dupa atata tevatura , ca sa nu ne limitam doar la zicala ca muntele s-a scremut si a nascut un soarece , trebuie sa ne reamintim de Arghezi care a sintetizat artistic momentul alegerii unuia destinat sa ajunga in varful piramidei . Citam : " luptele crancene de partid si intre partide au scopul de-a alege la conducerea statului pe cei mai prosti din sanul lor . Cand se gaseste prostul visat , idiotul ideal , este aplaudat si dus pe umeri in locurile cele mai inalte . In limbajul popular , ei se numesc oameni de paie ". Ne oprim aici cu datul parerii , avand in vedere ca actiunea nu este finalizata . Vom reveni .