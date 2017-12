Dezorientare la nivel înalt

Nemulţumirea membrilor de partid faţă de atitudinea şi măsurile Guvernului Boc este tot mai evidentă. După ce, săptămâna trecută, vicepreşedintele PDL Cezar Preda spunea despre Emil Boc că îi este frică să îl dea afară pe ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, duminică a venit rândul unui alt parlamentar PDL să critice partidul şi Guvernul. Senatorul PDL de Suceava Orest Onofrei a declarat că partidul creat de preşedintele Traian Băsescu nu mai seamănă cu partidul lăsat de acesta la preluarea Preşedinţiei. “PDL s-a transformat dintr-o armată mică şi disciplinată într-o armată mare, greoaie şi haotică”, a declarat Onofrei. Senatorul PDL a arătat că, din teamă de nu a pierde voturi, care până la urmă vor fi oricum pierdute, diferenţa între măsurile anunţate de partidul de guvernământ şi cele puse în practică este foarte mare. “Se anunţă măsuri de dreapta şi se pun în practică măsuri de stânga”, a spus Onofrei, care a adăugat că partidul oscilează între opţiuni de stânga, unde a fost într-o anumită perioadă şi opţiuni de dreapta, unde se revendică în prezent. “Era de aşteptat ca, odată cu fuziunea cu PLD, aripă liberală, componenta de dreapta să fie pronunţată. Cu puţine excepţii, foştii membri PLD sunt doar trofee şi nu au un cuvânt de spus”, a mai declarat Onofrei. De cealaltă parte, reprezentanţii opoziţiei consideră că dezorientarea portocalie are la bază intrarea în derivă a comandantului de la Cotroceni. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, remarcă faptul că intelectualii care altădată îl susţineau pe Traian Băsescu, acum scriu editoriale critice, deoarece nu ar mai primi “beneficii concrete de la putere”. “Pentru mine, aceste semnale dau o dovadă în plus că matelotul e în derivă, că barca ia apă prin toate încheieturile şi că ţărmul nu se zăreşte din nicio direcţie. Problema noastră este că, în acelaşi timp cu Băsescu, în barcă suntem şi noi, ceilalţi, cealaltă Românie despre care am vorbit acum cinci ani, şi care a fost forţată să suporte tratamente absurde din partea unei puteri care a considerat-o mereu ca pe un balast care ţine barca în loc şi care ar fi trebuit să fie aruncat peste bord, la prima ocazie”, a afirmat Năstase.