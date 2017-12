Dezvăluire surprinzătoare făcută de Halep

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 3 WTA, a recunoscut pentru site-ul oficial al WTA greșeala care a făcut-o să rateze complet începutul de an. „Poate că ar fi fost mai bine dacă nu participam la aceste prime turnee, pentru că am avut un virus la stomac, dar am crezut că îmi va fi uşor. Nu regret nimic şi mă concentrez pe sănătatea mea şi pe plăcerea de a juca tenis. Mi-a fost greu. Totul a început în decembrie, când mă antrenam, dar îmi era foarte greu, pentru că oboseam foarte repede. Apoi, am avut o problemă cu stomacul și a trebuit să fac o pauză de câteva zile. Când am ajuns în Australia încă luam antibiotice şi mi-a fost greu să încep să joc. A urmat accidentarea la tendonul lui Ahile, iar la Sydney am avut o infecţie la nas şi ureche. Mi-a fost greu să mă concentrez”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani. Halep speră să revină la forma care a consacrat-o la turneul de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii în valoare totală de 1.734.900 de dolari, unde este principala favorită la câștigarea trofeului, după ce anul trecut a dispus în finală de Karolina Pliskova (Cehia), cu scorul de 6-4, 7-6 (7/4). Constănțeanca joacă azi, de la ora 17.00 (în direct la Digisport 2), în optimile de finală ale competiției cu Ana Ivanovic, locul 17 WTA (Serbia). „Mă bucur să fiu la Dubai, mai ales că am câștigat anul trecut. Am amintiri frumoase și știu că vor veni mulți fani să mă susțină. Aștept cu nerăbdare primul meci și mă bucur că mă simt bine și pot juca”, a declarat Halep.

MITU, ELIMINATĂ LA RIO DE JANEIRO

După ce a pierdut în runda inaugurală a probei de simplu, Andreea Mitu a fost eliminată în primul tur și în proba de dublu a turneului WTA de la Rio de Janeiro, dotat cu premii în valoare totală de 226.750 dolari, unde a făcut pereche cu Danka Kovinic (Muntenegru). Cele două, favorite nr. 3, au fost învinse de cuplul format din Alize Lim (Franța) și Francesca Schiavone (Italia), beneficiarele unui wild-card, cu scorul de 6-4, 6-1. Pentru prezența pe tabloul principal în Brazilia, Mitu și Kovinic vor primi câte un punct WTA și un cec în valoare de 2.100 de dolari.

