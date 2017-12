Dezvăluire-şoc: Jimi Hendrix, ucis de managerul său

Moartea lui Jimi Hendrix continuă să fie înconjurată în mister, fie pentru că mulţi nu pot accepta o dispariţie atît de fulgerătoare, fie pentru că mereu apar noi elemente care dau peste cap cele mai logice scheme. Un fost membru al trupei lui Jimmi Hendrix pretinde în cartea sa că muzicianul a fost ucis de managerul său pentru asigurare. Pînă acum se ştia că starul a murit sufocat cu propria vomă într-un hotel din vestul Londrei, pe cînd avea abia 27 de ani.

Circumstanţele morţii lui Jimi Hendrix au rămas mereu necunoscute, iar James „Tappy” Wright, unul dintre membrii formaţiei starului de muzică rock pretinde că managerul Michael Jeffery i s-ar fi confesat că el l-a ucis. Michael Jeffery ar fi mărturisit acest lucru la beţie, la un an de la moartea vedetei, din septembrie 1970. Se pare că managerul era îngrijorat că Jimi Hendrix îşi va căuta un alt impresar cînd înţelegerea lor se va încheia, aşa că s-a dus în camera lui de hotel şi l-a îndopat cu pastile şi vin. Cartea „Rock Roadie”, care va ieşi luna viitoare pe piaţă, vorbeşte despre viaţa lui James Wright alături de alte staruri ale muzicii rock, în timpul anilor ’60, printre care Tina Turner şi Elvis Presley. James Wright pretinde că managerul Michael Jeffery, care era căsătorit cu actriţa Gillian French, şi-ar fi deschis inima în apartamentul lui, în 1971, cu doi ani înainte de a muri într-un accident aviatic. „Încă mai pot auzi acea conversaţie şi îl văd pe acel om pe care îl ştiam de mult, cu faţa lui palidă şi cu mîna ţinînd strîns paharul, dezlănţuindu-se brusc: «Trebuia să o fac, Tappy. Mă înţelegi, nu-i aşa? Trebuia să o fac. Ştii al dracului de bine despre ce vorbesc. Am fost la Londra în noaptea cînd a murit Jimi şi am stat împreună cu prietenii vechi… Am mers în camera de la Hotelul Monika, am luat o mînă de pastille şi i le-am îndesat în gură… Apoi am turnat cîteva sticle de vin roşu. Trebuia să o fac. Jimi valora mai mult pentru mine mort decît viu. Acest fiu de căţea urma să mă părăsească. Dacă îl pierdeam, pierdeam totul»”, i-ar fi spus Michael Jeffery. Totodată, James Wright pretinde că impresarul Michael Jeffery a încasat şi poliţa de asigurare pe viaţă a lui Jimi Hendrix, în valoare de 1,2 milioane de lire sterline.

Rămîne de văzut dacă această carte autobiografică va face lumină în cazul morţii lui Jimi Hendrix. Cu siguranţă, noile dezvăluiri au mai alimentat puţin setea fanilor starului de a afla adevărul.