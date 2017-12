Cea de-a VI-a ediţie a simpozionului „Din istoria tătarilor”, dedicat „Zilei etniei tătare”, organizată de Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice (FISP) a Universităţii „Ovidius”, a reunit, ieri, în Sala Senatului instituţiei de învăţământ superior, o serie de cercetători, etnici tătari şi nu numai. „Vă felicit că astăzi aţi ales să fiţi prezenţi aici, în mijlocul nostru. Sunt convins că, după lucrările în plen ale simpozionului, foarte mulţi veţi pleca de la Universitatea „Ovidius” mai bogaţi”, a spus în cuvântul de deschidere rectorul Universităţii „Ovdius”, prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius Epure.

„Mie mi-a plăcut istoria tot timpul. Recunosc, cu puţină insatisfacţie, că nu am putut urma o carieră în domeniul istoriei, pentru că erau alte vremuri (...). Am un deosebit respect pentru toţi profesorii de istorie şi pentru istorici, în mod deosebit. Este esenţial pentru o etnie să îşi cunoască trecutul”, a spus preşedintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), ing. Gelil Eserghep. „Suntem singura ţară din lume care are o zi a etniei tătare”, a conchis liderul UDTTMR.

Alocuţiuni la moment aniversar au susţinut şi consulul general al Republicii Turcia, la Constanţa, Fusun Aramaz, muftiul Cultului Musulman din România, Muurat Iusuf, precum şi primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea.

„Aceasta este o zi deosebită, deoarece ne-am redescoperit din punct de vedere identitar după 1989 şi pentru că am găsit în România un cadru legislativ necesar. Vă vorbesc şi ca istoric, pentru că îmi place acest domeniu şi voi continua să promovez valorile spirituale ale comunităţii tătare, indiferent în ce funcţie mă voi afla!”, a spus şi subsecretarul de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Aledin Amet, consilier al premierului Victor Ponta.

LUCRĂRI ÎN PLEN Au urmat comunicările în plen ale simpozionului, moderate de decanul FISP, lect. univ dr. Emanuel Plopeanu şi lect. univ. drd. Aledin Amet. Invitaţii au susţinut comunicări ştiinţifice în concordanţă cu tema simpozionului şi semnificaţia „Zilei etniei tătare”, celebrată la 13 decembrie. Astfel, lect. univ. dr. Adriana Cîteia a vorbit despre „Raporturile Imperiului Bizantin cu arabii, selgiucizii, kazarii şi mongolii”, iar dr. Florin Stan, de la Muzeul Marinei, a prezentat repere istorice ale prezenţei tătarilor în spaţiul dobrogean. Pe această temă, dar restrângând cercetarea la spaţiul Medgidiei, a pregătit o comunicare şi dr. Adrian Ilie de la Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” din Medgidia. De asemenea, în programul simpozionului au mai susţinut comunicări, printre alţii, prof. univ. dr. Ibram Nuredin şi asist. univ. dr. Enache Tuşa.

Cea de-a VI-a ediţie a simpozionului „Din istoria tătarilor” a fost organizat de FISP, în parteneriat cu UDTTMR.

„Ziua etniei tătare” a fost decisă prin lege a Parlamentului României în 2006. Data a fost aleasă pentru a aminti că, pe 13 decembrie 1917, Parlamentul tătarilor crimeeni a proclamat Republica Tătarilor Crimeeni şi a aprobat Constituţia statului.