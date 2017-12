Dinamo, 13 meciuri fără înfrângere în Liga 1

Remiza cu Pandurii Tg. Jiu din ultima rundă a Ligii 1, scor 1-1, a consemnat cel de-al 13-lea meci la rând fără înfrângere înregistrat de Dinamo Bucureşti în actuala ediție, cifră care reprezintă noul record de invincibilitate pentru sezonul actual, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). În ultimele 13 meciuri din Liga 1, Dinamo a bifat șapte victorii şi șase egaluri. În prezent, echipa antrenată de Mircea Rednic ocupă locul 4 în play-off, cu 27 de puncte, o poziţie eligibilă pentru participarea în UEFA Europa League. Totuşi, există şanse mici ca Dinamo să aibă dreptul de a participa în cupele europene în sezonul viitor, din cauza întârzierii ieşirii din insolvenţă. Ultima dată când formaţia bucureşteană a bifat o serie similară s-a consemnat în ediţia 2009-2010, cu antrenorul Cornel Ţălnar pe bancă (13 jocuri, șase victorii - șapte remize). Pe locul 2 în acest top se poziţionează liderul Astra, care nu a pierdut timp de 12 partide, iar pe locul 3 se clasează CSMS Iaşi, cu 11 jocuri consecutive cu punct sau puncte acumulate.

Iată care este topul invincibilităţii în actualul sezon de campionat: Dinamo Bucureşti - 13 jocuri; Astra Giurgiu - 12 jocuri; CSMS Iaşi - 11 jocuri; Pandurii Tg. Jiu - 10 jocuri; FC Viitorul - 8 jocuri; CFR Cluj - 7 jocuri; FC Steaua Bucureşti - 5 jocuri (de 3 ori); ASA Tg Mureş - 5 jocuri; CS U. Craiova - 5 jocuri; ACS Poli Timişoara - 5 jocuri; FC Botoşani - 4 jocuri; FC Voluntari - 3 jocuri (de 2 ori); Concordia Chiajna - 3 jocuri (de 2 ori); Petrolul Ploiești - 2 jocuri (de 3 ori).

Cele mai lungi serii de invincibilitate din ultimele trei ediţii ale Ligii 1 au fost - în sezonul 2014-2015, CS U. Craiova - 19 jocuri; în sezonul 2013-2014, FC Steaua Bucureşti - 26 de jocuri; în sezonul 2012-2013, Petrolul Ploiești - 17 meciuri.

De-a lungul timpului, mai exact din ediția 1932-1933, doar de patru ori s-a întâmplat ca o echipă să nu înregistreze vreo înfrângere pe durata unui sezon, potrivit datelor LPF: FC Steaua Bucureşti (în sezoanele 1986-1987, 1987-1988 și 1988-1989) şi FC Dinamo Bucureşti (în sezonul 1991-1992).

GRIGORAŞ NU VA ANTRENA ECHIPA ACS POLI TIMIŞOARA

Petre Grigoraş nu va mai ajunge la ACS Poli Timişoara. Tehnicianul în vârstă de 52 de ani a declarat că a discutat cu Daniel Stanciu, dar nu au reuşit să ajungă la o înţelegere. Grigoraş spune că experienţa pe care a trăit-o la ASA Tg. Mureş l-a convins să analizeze cu multă atenţie orice ofertă. „Am discutat cu Daniel Stanciu. Din păcate, nu am ajuns la un numitor comun. Nu mi s-a garantat că problemele se vor rezolva rapid. Nu vreau să fac două greşeli una după alta. Am făcut una de curând. Dacă fac asta, înseamnă că sunt tâmpit. Ce am cerut eu era ceva decent pentru Liga 1 şi un stimulent pentru jucători. Experienţa de la ASA m-a făcut să analizez mai bine orice ofertă”, a declarat Petre Grigoraş la ProSport LIVE. Grigoraş este al doilea antrenor care o refuză pe ACS Poli, după Cosmin Contra, iar primarul oraşului Timişoara a găsit o metodă nouă de a angaja un antrenor la echipă. Nicolae Robu i-a invitat pe suporterii clubului bănăţean să voteze ce antrenor îşi doresc la echipă, pe Facebook, prin intermediul unui sondaj, oferind fanilor două variante de tehnician: Dorinel Munteanu sau Claudiu Niculescu. Fanii pot veni cu propria propunere de antrenor dacă cele două variante oferite de Robu nu sunt pe placul lor.