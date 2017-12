Dinamo a cedat în prelungiri, la Iaşi

Cele două meciuri disputate duminică, în etapa a şasea a Ligii 1 la fotbal, s-au încheiat cu victoriile gazdelor. La Drobeta Turnu Severin, CS Universitatea Craiova a urcat pe podium în urma succesului din confruntarea cu fostul lider, FC Botoşani, moldovenii înregistrând prima înfrângere din actualul campionat. Iar la Iaşi, CSM Poli a revenit de la 0-1 şi a învins-o pe Dinamo București graţie unui gol marcat în al patrulea minut al prelungirilor.

Rezultate - vineri, 11 august: ACS Poli Timişoara - FC Viitorul 0-0; sâmbătă, 12 august: Concordia Chiajna - Juventus București 1-1 (M. Cristescu 45 / Măzărache 45+2), FCSB - Astra Giurgiu 1-1 (Gnohere 65 / Moise 7) ; duminică, 13 august: CS Universitatea Craiova - FC Botoșani 1-0 (Zlatinski 79), CSM Poli Iași - Dinamo București 2-1 (Kizito 80, Jo Santos 90+4 / A. Nemec 9).

Programul ultimelor două partide din etapa a 6-a a Ligii 1 la fotbal - luni, 14 august, ora 18.30: FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș, ora 21.00: Sepsi Sf. Gheorghe - CFR Cluj. Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1, look TV şi Look Plus.

Clasament: 1. CFR Cluj 13p (golaveraj: 9-1), 2. FC Botoșani 13p (11-4), 3. CS U. Craiova 12p (7-3), 4. FCSB 12p (8-5), 5. Astra Giurgiu 11p (8-5), 6. Dinamo București 9p (8-5), 7. CSM Poli Iași 8p (4-6), 8. ACS Poli Timişoara 7p (3-6), 9. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (5-9), 10. FC Voluntari 5p (5-6), 11. FC VIITORUL 5p (3-4), 12. Gaz Metan Mediaș 4p (3-10), 13. Concordia Chiajna 2p (3-7), 14. Juventus București 2p (3-9).

Citeşte şi:

Viitorul, la al cincilea meci fără gol marcat