Dinamo a cucerit primul trofeu!

Disputată în faţa unor tribune goale, pe Naţional Arena, Supercupa României a oferit un spectacol de gală. Considerată mare favorită, campioana României, CFR Cluj a părut să stăpânească jocul în prima parte şi, după o lovitură de pedeapsă neacordată bucureştenilor la henţul comis de Ivo Pinto, a deschis scorul prin Valente, al cărui şut de la 18 metri l-a păcălit pe Bălgrădean. Deranjat de lipsa de inspiraţie în ofensivă, tehnicianul italian al dinamoviştilor, Dario Bonetti, a mutat perfect în debutul reprizei secunde, aruncându-l în luptă pe Ţucudean, iar tânărul atacant a readus egalarea, în urma unei faze în care a comis un henţ evident. Trei minute mai târziu, clujenii şi-au pierdut căpitanul, Ricardo Cadu fiind eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene, dar au rezistat până la final şi au împins meciul în prelungiri. Mai proaspeţi, dinamoviştii au trecut în avantaj, acelaşi Ţucudean trimiţând o torpilă din interiorul careului, însă egalarea a venit două minute mai târziu, când Kapetanos a reluat perfect cu capul din marginea careului mic. Drept urmare, cele două combatante au ajuns la loviturile de departajare, unde elevii lui Bonetti au avut nervii mai tari şi au reuşit să-şi adjudece primul trofeu al sezonului, impunându-se cu 6-4.

ATAC LA ARBITRI. Clujenii au atacat dur arbitrajul, chiar dacă au avut parte de câteva decizii favorabile. “Cadu nu merita al doilea galben. Mi-a spus că nici nu l-a atins. Din discuţiile cu jucătorii am înţeles că a fost şi henţ la primul gol al lui Ţucudean, dar nu pot să mă pronunţ pentru că nu am văzut. Au fost oricum multe greşeli chiar dacă au fost şase arbitri. A fost însă un meci pe care l-am pierdut singuri. Nu aveam voie să facem greşelile pe care le-am făcut la 1-0”, a acuzat Andone. “Am meritat să câştigăm, s-a văzut că dacă stăm în teren cu linişte putem câştiga. Nu mă interesează alţii, noi am făcut o partidă mare şi dacă scorul ar fi fost 6-2 nu ar fi fost nicio problemă”, a replicat Bonetti.

Au evoluat echipele: CFR Cluj (antrenor Ioan Andone): Stăncioiu - Ivo Pinto, Cadu, Maftei, Camora - G. Mureşan, Vass (59 B. Sare) Deac, Sougou, Valente (70 Hora) - Ronny (79 Kapetanos); Dinamo Bucureşti (antrenor Dario Bonetti): Bălgrădean - Nica, Luchin, D. Grigore, Pulhac - C. Munteanu - L. Rus (61 C. Matei), Issa Ba (82 Curtean), Boubacar, Alexe - M. Niculae (46 Ţucudean). Cartonaş galbene: Deac, Sougou, Cadu, Camora / Boubacar, D. Grigore, C. Munteanu. Cartonaş roşu: Cadu. Arbitri: Ovidiu Haţegan (central), Cristian Nica şi Aurel Oniţa (ambii asistenţi), Adrian Cojocaru (rezervă), Sebastian Colţescu şi Robert Dumitru (arbitri adiţionali). Marcatori: Valente 36, Kapetanos 102 / Ţucudean 62, 101. Au înscris de la loviturile de departajare: Kapetanos, G. Mureşan / Alexe, C. Matei, C. Munteanu, D. Grigore. Au ratat: Sogou, Hora / Ţucudean.