DJ AM, găsit mort

A scăpat dintr-un accident în 2008, cînd avionul în care se afla alături de prietenul Travis Barker, membr al trupei Blink-182, s-a prăbuşit, dar DJ AM şi-a găsit altfel sfîrşitul. DJ AM a fost găsit mort în apartamentul lui din New York. Poliţiştii au intrat, vineri după-amiaza, în locuinţa vedetei aflată pe strada Lafayette, în urma unui apel la 911, care semnala dispariţia sa de două zile. Înăuntru, a fost găsit corpul neînsufleţit al vedetei. Cauza morţii nu a fost deocamdată stabilită, însă oamenii legii au spus că la faţa locului s-au găsit mai multe medicamente prescrise. DJ AM, Adam Michael Goldstein, avea doar 36 de ani. Reprezentantul starului a confirmat la rîndul lui vestea. „Circumstanţele morţii sînt neclare. Vă rog să respectaţi intimitatea familiei lui şi a celor care l-au iubit în aceste momente”. Autopsia nu a avut rezultate concludente şi se aşteaptă rezultatele toxicologice.

În urmă cu o lună, Adam Goldstein declara despre accidentul aviatic în care şi-au pierdut viaţa patru persoane: „Nu există un motiv pentru care eu am trăit şi ei nu. Este ceva cu care mă lupt în fiecare zi, te întrebi oare cum a fost posibil. Dar tocmai am realizat că nu voi afla niciodată. Sînt în viaţă, sînt aici şi am o altă şansă. Aşa că trebuie să fac ceva bun cu viaţa mea, de acum înainte”. Era un DJ foarte popular în cluburile din Hollywood, New York şi Las Vegas. Nu bea niciodată alcool, însă a luptat ani buni cu excesul de greutate, narcoticele şi depresia. „Drogurile au devenit identitatea mea. Lucram pînă la ora două, mă duceam şi cumpăram stupefiante şi stăteam treaz pînă la 10, drogîndu-mă singur în apartamentul meu”, mărturisea el în 2005, la cîţiva ani de la vindecare.

Adam Goldstein a trăit o poveste de dragoste cu Nicole Richie, cu care s-a logodit în 2005, dar de care s-a despărţit în luna decembrie a aceluiaşi an. A avut o scurtă relaţie şi cu modelul Hayley Wood.