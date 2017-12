DNA, despre acuzaţia de intimidare cazurile Pătru şi Iorga: Am sunat la numerele indicate de inculpate, copiii au sunat înapoi

DNA Ploieşti susţine că Ana Maria Pătru şi Mihaiela Iorga nu au fost citate prin intermediul copiilor, precizând că aceştia au fost singurii care au sunat înapoi după ce cele două femei nu au răspuns la niciun număr indicat procurorilor. Precizările vin în urma acuzaţiilor de intimidare. Cel mai recent caz în care procurorii DNA Ploieşti sunt acuzaţi de intimidare este cel al procurorului Mihaiela Iorga. Magistratul a fost revocat din DNA la cererea Laurei Codruţa Kovesi, Iorga criticând-o pe şefa DNA în repetate rânduri. Totul a culminat cu citarea magistratului la DNA Ploieşti, unde a fost audiată miercuri, în calitate de martor. Mihaiela Iorga susţinea anterior că a fost anunţată că trebuie să meargă la DNA prin intermediul uneia dintre fiicele sale. "Copilul meu are 16 ani, este elevă în clasa a X-a. Practic, s-a prezentat de la DNA Ploieşti şi i-a spus că doreşte să vorbească cu mama, fiica mea i-a comunicat că este la şcoală, este în ora de curs şi a spus «Bine, o să o contactez pe mama». Pe site-ul DNA, pe outlook-ul intern există o listă cu toate telefoanele utilizate de procurorii din cadrul DNA şi ofiţerii de poliţie. În ceea ce mă priveşte pe mine, era menţionat atât numărul de serviciu cât şi numărul meu personal, telefon pe care nu l-am schimbat de când sunt la DNA. Am avut un apel pierdut şi am sunat imediat înapoi. În primă fază mi-a spus că trebuie să mă prezint miercuri la DNA Ploieşti pentru a fi audiată, i-am spus că sunt în concediu medical şi că practic, după o operaţie, îmi e imposibil să merg la DNA, au spus că va reveni cu un telefon. Tot dumneaei m-a întrebat unde mă aflu, dacă sunt la domiciliu, i-am răspuns că da, după care mi-a zis «bine, o să vă mai contactez». Am stat, m-am gândit că există posibilitatea să se intervină cu un mandat de aducere şi să-mi supun copilul unor traume, am luat legătura cu doamna procuror şi i-am spus că voi veni miercuri la ora 11.00, DNA Ploieşti", spunea Iorga. Ulterior, a mers în audienţă la ministrul Justiţiei şi a sesizat Inspecţia Judiciară. În replică, procurorii DNA Ploieşti spun că procedura de citare s-a făcut conform legii. Mihaiela Iorga a fost apelată la 10 dintre cele 11 numele de telefon indicate procurorilor, însă aceasta nu ar fi răspuns la niciunul. După 30 de minute, o altă persoană l-a apelat pe procurorul de caz de la unul dintre posturile telefonice unde titular era Iorga, "cu care nu s-au purtat discuţii cu privire la persoana sau citarea martorei Moraru Iorga Mihaiela", precizează instituţia.

"O persoană care s-a prezentat a fi fiica martorei Moraru-Iorga Mihaiela a fost prima care a contactat organele de urmărire penală, apelând de pe unul din cele 10 posturi telefonice la care se iniţiaseră apeluri pentru citarea martorei, după ce, iniţial, nimeni nu a răspuns la numerele de telefon având-o ca titulară de abonament pe Moraru-Iorga Mihaiela. Procedura de citare nu s-a realizat prin intermediul fiicei acesteia, procurorul neavând nicio discuţie pe această temă cu minora. Procedura de citare s-a realizat personal cu martora Moraru-Iorga Mihaiela, care a apelat procurorul de pe unul din cele 10 numere la care se iniţiaseră apeluri", explică DNA Ploieşti într-un răspuns pentru Mediafax.

În ceea ce o priveşte pe Ana Maria Pătru, fosta şefă a AEP, care susţinea că procurorii DNA au citat-o prin intermediul fiului său, DNA Ploieşti precizează că femeia a fost citată conform legii, la toate posturile telefonice indicate de aceasta.

"Fiul inculpatei Ana Maria Pătru, Pătru Ştefan, este major şi a fost singurul care a apelat organele de urmărire penală după ce, iniţial, nimeni nu a răspuns la numerele de telefon indicate de inculpată şi la care ofiţerii de poliţie iniţiaseră apeluri pentru contactarea acesteia; procedura de citare nu s-a realizat prin intermediul fiului inculpatei. De altfel, prin raportare la art. 261 alin. 1 Cod de procedură penală, citaţia ar fi putut fi înmânată în mod legal, în situaţia în care persoana citată nu era găsită, şi unui minor în vârstă de peste 14 ani. Deşi avea obligaţia de a răspunde la solicitarea organelor judiciare, inculpata a contactat ofiţerii de poliţie după aproximativ 3 ore de la momentul iniţierii primelor apeluri", transmit procurorii DNA Ploieşti.

De asemenea, precizează DNA, Ana Maria Pătru ar fi fost citată şi prin intermediul poliţiştilor din Voluntari, unde merge periodic pentru controlul judiciar.

"Doamna Socol, domnul Onea (Lucian Onea, şeful DNA Ploieşti - n.r.), încă vreo 2-3 când îşi aduce doamna Socol camarila şi face nişte denunţuri şi s-au gândit ei aşa frumos ieri să îmi sune copilul la şcoală şi să îi spună că trebuie să vin în calitate de suspect la dumnealor astăzi", spunea Ana Maria Pătru.

În ambele cazuri, Inspecţia Judiciară face verificări.