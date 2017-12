Doar 15 farmacii din municipiul Constanţa mai eliberează gratuite şi compensate

Pentru românii săraci, goana după medicamentele compensate şi gratuite echivalează, practic, cu o adevărată luptă pentru viaţă. A intrat în cotidian să devenim martorii unor scene dramatice în care oamenii se calcă pur şi simplu în piciare în faţa farmaciilor, cad pe stradă din cauza cozilor interminabile, a foamei, frigului sau caniculei, în speranţa că vor apuca medicamentele care le prelungesc agonia cu încă o lună. Batjocoriţi şi umiliţi sub masca aşa zisei reforme promovată de ministrul-contabil Eugen Nicolăescu, "groparul sănătăţii naţionale", cel care bulversează administraţiile spitalelor, trimiţînd medicii în greva foamei şi scoţînd pe linie moartă numeroşi specialişti în baza unor pensionări forţate, doar pentru a face loc promovărilor cu iz politic, pacienţii ajung să îşi mai pună nădejdea doar în...bunul Dumnezeu! Potrivit reprezentanţilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, cele mai multe farmacii, fie din mediul urban, fie din cel rural, şi-au epuizat fondurile alocate în această lună pentru medicamentele compensate sau gratuite. Avînd în vedere că în municipiul Constanţa doar 15 unităţi farmaceutice care au contracte cu CJAS mai eliberează reţete gratuite şi compensate, pacienţii sînt puşi în situaţia de a face adevărate slalomuri prin oraş, poate aşa vor mai prinde o unitate care nu şi-a epuizat plafonul. „Dacă în privinţa pacienţilor care suferă de boli cronice şi unde am alocat 20 de miliarde de lei vechi, mai avem 35 de farmacii care eliberează reţete, pentru medicamentele compensate şi gratuite sînt 36 de unităţi care mai pot face faţă solicitărilor. Mai greu este în privinţa farmaciilor de unde se poate procura morfina, şi cu toate că peste 100 de unităţi şi-au manifestat disponibilitatea de a pune la dispoziţia bolnavilor de cancer acest stupefiant care calmează durerile, doar două farmacii şi-au onorat angajamentele”, a declarat directorul CJAS Constanţa, dr. Liviu Mocanu. Pe de altă parte, oficialul constănţean a precizat că foarte multe unităţi farmaceutice constănţene şi-au arătat disponibilitatea de a achiziţiona medicamentul folosit în tratarea bolii "Gaucher". "Avem 80 de farmacii înscrise şi un singur pacient în tot judeţul. Se ştie că tratamentul pentru această boală este foarte scump, însă am alocat deja suma de 620 de milioane de lei vechi", a completat dr. Liviu Mocanu. Directorul CJAS a mai declarat că în situaţiile în care nu îşi vor onora obligaţiile contractuale privind achiziţionarea medicamentelor din liste, începînd de luna viitoare, CJAS va rezilia contractele cu 18 unităţi farmaceutice.