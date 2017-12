Doctorul Constantin Dina a revenit la șefia DSP Constanța

16:54:19 / 13 Martie 2017

regurgitabil

OMUL II NIMENI IN DRUM.PIC DE COMPASIUNE NU ARE PT PERSOANELE CU HANDICAP.ACESTEA SINT NEVOITE SA PLATEASCA MUUUULTE ANALIZE CONSULTATI CARE IN FAPT AR TREBUI SA FIE GRATUITE PT PT CEI CU HANDICAP.NU NU MA CONTRAZICETI AM EX MULTE EXEMPLE.NU O SA VA PLACA ASA CA PSIIIT.