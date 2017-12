Doliu în lumea teatrului: s-a stins soția lui Ion Lucian!

19:14:18 / 28 Martie 2016

Despre Sorin Medeleni

Tarziu,foarte tarziu, am aflat ca Sorin Medeleni nu mai este! l am distribuit in anul 2000 in piesa" o tata sarmane tata,mama te a spanzurat in dulap ,iar eu sunt foarte trist" primul meu spectacol de regie,pe scena Teatrului de Comedie. A primit rolul cu mare bucurie si recunostinta.Cred ca in perioada aceea nu repeta nimic la teatrul Mic.Era un actor plin de farmec,si in ciuda aspectului sau,un om timid si foarte sensibil. Dumnezeu sa l odihneasca in pace! Am o fotografie frumoasa din piesa in care l am distribuit si in care a jucat alaturi de mine, pe care as vrea sa o daruiesc familiei sale. M as bucura sa ma contacteze cineva din partea familiei. Regret inca odata ca am trecut pe langa acest foarte trist eveniment si nu mi am luat ramas bun dela Sorin Medeleni!