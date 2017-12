Dorinel Munteanu revine la echipa Naţională

Miercuri seară, de la ora 21.00, naţionala de fotbal a României va întîlni, la Bucureşti, pe stadionul “Naţional” din Complexul Sportiv “Lia Manoliu”, echipa similară a Turciei, într-un joc de verificare. Dacă elevii lui Victor Piţurcă repetă pentru jocul oficial din Grupa G de calificare la EURO 2008, din Belarus, programat pe 8 septembrie, Turcia va susţine ultima verificare înaintea confruntărilor cu Malta (8 septembrie) şi Ungaria (12 septembrie) din Grupa C preliminară a europenelor. Marea surpriză pe care o pregăteşte selecţionerul Piţurcă este convocarea lui Dorinel Munteanu. “Echipa naţională are nevoie de un jucător valoros şi de experienţa lui. Şi se va folosi de serviciile lui Dorinel Munteanu atunci cînd va fi nevoie”, a explicat Piţurcă în cadrul unei conferinţe de presă. Antrenorul echipei Naţionale consideră testul cu Turcia extrem de util, în perspectiva meciurilor oficiale din toamnă. “E primul meci din această perioadă, care se anunţă destul de dificil pentru echipa naţională pentru că urmează ultimele meciuri din preliminarii, decisive pentru calificare. Am găsit un adversar redutabil, cu jucători valoroşi, şi cred că meciul cu Turcia va fi un test util. Mă interesează şi evoluţia noastră, şi concentrarea jucătorilor. Jocul lor destul de agresiv ne va fi de folosi mai ales prin prisma meciului cu Belarus, care poate decide una dintre echipele calificate la turneul final. Nu poate fi considerat un amical de lux, dar contează rezultatul şi sper ca pînă la sfîrşitul anului echipa naţională să nu piardă niciun meci”, a declarat Piţurcă la reunirea componenţilor lotului la cantonamentul de la Mogoşoaia. Cei 20 de jucători convocaţi de Victor Piţurcă sînt următorii: Bogdan Lobonţ (Dinamo) şi Marius Popa (Poli Timişoara) - portari; Petre Marin, Dorin Goian (ambii Steaua), Marius Constantin (Rapid), Cristian Chivu (Inter Milano), Radu Ştefan (Dinamo), Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk) - fundaşi; Florentin Petre (ŢSKA Sofia), Bănel Nicoliţă (Steaua), Paul Codrea (Siena), Mirel Rădoi (Steaua), Costin Lazăr (Rapid), Nicolae Dică (Steaua), Dorinel Munteanu (FC Vaslui), Adrian Cristea (Dinamo) - mijlocaşi; Adrian Mutu (Fiorentina), Gigel Bucur (Poli Timişoara), Ciprian Marica (VfB Stuttgart) şi Ionuţ Mazilu (Rapid) - atacanţi. Lipsesc din cauza accidentărilor Cociş, Dănuţ Coman, Pleşan şi Zicu.