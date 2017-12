Dosarul Anastase, “uitat” de procurori

La cinci luni şi o săptămână de la depunerea plângerii penale împotriva Robertei Anastase, Parchetul General dă un prim comunicat despre situaţia dosarului, în care nu spune nimic concret. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la dosarul penal al preşedintei Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, „Dosarul se află pe rolul secţiei de urmărire penală şi criminalistică şi a fost repartizat unui procuror la data de 28.09.2010. În această cauză s-a lucrat ritmic, s-au realizat audieri, fiind puse, de asemenea, la dispoziţia procurorului de caz datele socilitate Camerei Deputaţilor”. Atât şi nimic mai mult. Exact aceleaşi aspecte le-a declarat la mijlocul lunii noiembrie 2010 procurorul general Laura Codruţa Kovesi. Scandalul a pornit în seara zilei de 15 septembrie 2010 când, după ce Opoziţia a părăsit lucrările Camerei în semn de protest, toate rezultatele votărilor pe articole şi implicit votul final la Legea pensiilor au fost umflate de preşedinta Camerei. Menţionăm că numai la votul final, deşi în plen se aflau maximum 96 de deputaţi, rezultatul votului anunţat a fost următorul: 170 de voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 abţineri. “Eu am fost audiat doar pentru că am fost persoana care am semnat şi depus plângerea penală. Nu cred că a mai fost cineva audiat. Nu am auzit nimic în acest sens”, a declarat deputatul PSD Mircea Duşa.