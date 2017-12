Dotări ultramoderne la Spitalul Mangalia!

Nu peste mult timp, mangalioţii nu vor mai fi nevoiţi să „bată” drumul până la Constanţa pentru a beneficia de unele servicii medicale, conducerea Spitalului Municipal din localitate obţinând de la Primărie o finanţare importantă pentru dotări în cadrul unităţii. Managerul dr. Liviu Mocanu a declarat că unitatea sanitară pe care o conduce nu avea, într-adevăr, dotări importante, aşa că, la solicitarea medicilor, dar şi cu sprijinul semnificativ al Primăriei, au fost achiziţionate aparate ultramoderne: artroscop, laparoscop, un roengen mobil, dar şi un aparatat extrem de util în urologie. „Sunt aparate pe care spitalul nu le avea şi care vor scuti pacienţii din Mangalia de drumurile la Constanţa”, a declarat managerul. De asemenea, oficialul a precizat că în şedinţa de acum câteva luni a Consiliului Local s-a votat în unanimitate alocarea a 2,6 milioane de euro pentru dotarea singurului spital din Mangalia. „Deocamdată, am primit doar o parte din bani, aşa cum impune Ministerul de Finanţe, din prudenţă financiară, respectiv 1,2 milioane de euro. Este un ajutor care ne-a ajutat şi ne va ajuta enorm pentru a putea dota spitalul aşa cum trebuie, de altfel aşa cum se întâmplă în orice stat UE”, a declarat managerul dr. Mocanu. Puţine sunt spitalele din România care sunt ajutate în acest mod de către consiliile locale, în acest caz Primăria Mangalia considerând unitatea sanitară un obiectiv extrem de important pentru localnici. Restul de bani, respectiv 1,4 milioane de euro vor fi, cel mai probabil, alocaţi anul viitor, astfel continuând dotările, extrem de importante pentru stabilirea unui diagnostic cert, dar şi pentru un act medical de calitate. Managerul Spitalului din Mangalia este încântat că, în ciuda tuturor dificultăţilor financiare, a reuşit să plătească la timp salariaţii, dar şi să asigure medicaţia de urgenţă şi materialele sanitare necesare bolnavilor. De asemenea, dr. Mocanu a precizat că unitatea pe care o conduce nu are niciun leu restanţă faţă de distribuitori, şi asta în ciuda faptului că reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate nu decontează toate serviciile medicale prestate de către spital. „De exemplu, pe an avem servicii medicale în valoare de 190 miliarde lei, dar finanţate sunt doar 132 miliarde lei”, a mai spus dr. Mocanu.