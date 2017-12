Două picturi de Van Gogh, recuperate de la mafie la 14 ani după ce au fost furate

Două tablouri realizate de pictorul olandez Vincent Van Gogh au fost dezvelite marți, la un muzeu din Amsterdam, la 14 ani după ce au fost furate în timpul unui jaf armat, potrivit Reuters. Tablourile, "View of the Sea at Scheveningen" din 1882 și "Congregation Leave the Reformed Church in Nuenen" din 1884, au fost pictate în timpul unei perioade cruciale pentru dezvoltarea artistului post-impresionist. "S-au întors. Nu credeam că voi rosti aceste cuvinte", a declarat directorul muzeului Van Gogh, Axel Rueger, înainte de a dezveli picturile, fiecare dintre acestea fiind evaluată la 50 de milioane de euro, de către specialiști, odată cu recuperarea lor de către poliția italiană în urmă cu șase luni. Cele două opere au fost descoperite în centrul Italiei, în septembrie 2016, în spatele unui perete fals dintr-o vilă despre care procurorii au declarat că aparține lui Raffaele Imperiale, un mafiot acuzat că ar fi liderul unei reţele internaţionale de trafic de cocaină.

Peisajul marin care reprezintă un vapor îndepărtându-se de ţărm sub un cer olandez plin de nori este important pentru muzeu pentru că este singura operă realizată de pictor în perioada petrecută la studii, în Haga. Cealaltă pânză înfățișează biserica din sudul provinciei Brabant, unde tatăl lui Van Gogh era preot. După moartea tatălui său, pictorul a adăugat tabloului niște personaje îndoliate în semn de omagiu. „Copiii s-au întors acasă şi acum sunt în siguranţă”, a spus declarat Rueger, după ce a dezvelit cele două picturi, expuse de acum înainte în spatele unei rame şi unei sticle de protecţie: ”Vor rămâne aici pentru multe generaţii”.

Anchetatorii italieni sunt de părere că Imperiale trăiește în Dubai, unde conduce o afacere în domeniul construcţiilor. Arestul a 11 membri ai rețelei conduse de acesta în ianuarie, inclusiv a unui bărbat care a depus mărturie împotriva mafiotului, i-a condus pe investigatori către opere. Tablourile au dispărut în 2002, după ce hoții au urcat o scară pe acoperișul muzeului și au intrat prin efracție în clădire, într-un jaf ce a durat doar 4 minute. Peisajul marin a suferit stricăciuni minore când a fost smuls din cadrul său. A fost un „miracol” că tablourile nu au suferit daune majore în cei 14 ani, a spus Rueger. Mai multe obiecte importante au fost descoperite în raidul din septembrie, inclusiv un avion privat. Un anchetator a observat un perete cu o înfățișare ciudată, în spatele căruia erau ascunse tablourile.