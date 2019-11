Drogaţi la volan. Riscul de accident e aproape inevitabil

Sâmbătă noapte, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au organizat și desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, în timpul căreia au depistat șoferi care conduceau sub influența mai multor tipuri de droguri. A doua zi, pe lumină, a fost depistat un alt șofer în urma accidentului pe care l-a produs. Statisticile poliției arată că numărul şoferilor care se urcă drogaţi la volan s-a dublat în ultimul an. Iar specialiştii spun că riscul ca ei să producă un accident este aproape inevitabil. Cu simţurile afectate de substanţe, spun specialiștii, ei nu mai pot distinge culorile de la semafor, pot uşor să atingă viteze astronomice dat fiind faptul că li se pare că în jurul lor totul se mișcă foarte de lent sau conduc extrem de imprudent pentru că au impresia că sunt indestructibili.

Sâmbătă noapte, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au organizat și desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. În urma acțiunii au fost constatate 6 infracțiuni la regimul rutier, dintre care 2 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 2 pentru conducere sub influența substantelor psihoactive, unul pentru conducere cu permis suspendat și unul pentru conducere cu permis necorespunzător. De asemenea, în cadrul acțiunii au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute 18 permise de conducere (15 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 2 pentru neacordare de prioritare pietonilor și unul pentru circulație pe sens opus).

În ceea ce privește infracțiunea de conducere sub influența substantelor psihoactive, polițiștii au depistat în jurul orei 03.10 un bărbat care conducea un autoturism pe strada Constanței din Năvodari, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive - după testare, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină. O jumătate de oră mai târziu, un bărbat a condus un autoturism pe bd. Al. Lăpușneanu din Constanța, având suspendat dreptul de a conduce autoturisme și în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive - după testare, rezultatul fiind pozitiv pentru metamfetamină și canabis. În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale.

Ulterior, duminică dimineață, în jurul orei 11:40, un bărbat de 21 de ani a condus un autoturism, în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive - după testare, rezultatul fiind pozitiv pentru THC-5 (marijuana), pe strada Bucureşti din Constanţa, dinspre str. Atelierelor către bd. 1 Decembrie 1918 şi, ajungând la intersecţia cu str. Garofiţei, a surprins şi accidentat uşor un bărbat de 24 de ani, care se afla în traversarea străzii prin loc nepermis, din stânga conducătorului auto. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală uşoară a pietonului, iar șoferului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și vătămare corporală.

