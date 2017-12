Dublă calificare pentru Ogrăzeanu la JO

Considerată una dintre marile speranţe ale atletismului românesc, Andreea Ogrăzeanu a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru prima participare din carieră la o ediţie a Jocurilor Olimpice. Campioană europeană de tineret în proba “regină” a sprintului, 100 m, sportiva legitimată la CS Farul Constanţa a avut o prestaţie excelentă la Campionatele Naţionale de seniori, desfăşurate săptămâna trecută, la Bucureşti, îndeplinind baremul de calificare şi pentru proba de 200 m.

„Din cauza unei accidentări care nu mi-a permis să mă antrenez timp de o lună şi jumătate nu am reuşit să iau startul decât la trei concursuri în actualul sezon în aer liber. A fost etapa a doua de la Grand Prix, apoi Campionatele Europene de la Helsinki, unde consider că am scos timpi destul de buni, iar săptămâna trecută am participat la Campionatele Naţionale. Mă bucur că am mers din ce în ce mai bine, iar rezultatele s-au văzut la Bucureşti. În serii, la 100 m, am făcut un nou record naţional de tineret, 11,32 secunde, iar în finală am alergat şi mai bine, reuşind un record naţional de senioare, cu 11,29 secunde. Din păcate, acesta nu a fost omologat, din cauza vântului favorabil. Am continuat seria bună şi la 200 m, unde am făcut baremul de calificare pentru Londra”, a declarat Ogrăzeanu.

OBIECTIV REALIST. Atleta în vârstă de 22 de ani şi-a fixat un obiectivul realist pentru competiţia din capitala Angliei. „Probele de sprint sunt cele mai populate, iar la start vor fi cei mai buni atleţi din lume. Mi-am propus să alerg la adevărata mea valoare şi să încerc să dobor recordul naţional. Dacă voi reuşi, poate că că voi avea şanse de calificare în semifinale, dar acest lucru pare doar un vis. Până la plecarea spre Londra voi continua să mă antrenez la Bucureşti, iar tot ceea ce-mi doresc este să fiu sănătoasă. Adevărata mea ţintă, stabilită împreună cu antrenoarea mea, Cristina Manea, este următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice, din 2016, de la Rio de Janeiro, unde vreau un loc pe podium. Până la urmă, sunt în ultimul an de tineret. Mai am nevoie de multă muncă şi experienţă, iar trecerea la senioarw este foarte dificilă”, a adăugat Ogrăzeanu, care speră ca atletismul românesc să aducă o medalie de la Londra: „Atletismul românesc a trecut printr-o perioadă foarte grea, în special în acest an. Va fi dificil să luăm o medalie la Londra, dar nu imposibil”.