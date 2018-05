Duminică seară aflăm campioana în Liga 1

Etapa a 10-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal, ultima din actualul sezon, va decide formaţia care va cuceri titlul de campioană, CFR Cluj şi FCSB fiind ocupantele primelor două poziţii, departajate de un singur punct. Iar pentru locul 3 vor lupta trei echipe FC Viitorul, CS Universitatea Craiova şi Astra Giurgiu.

Programul meciurilor de duminică - ora 20.45: CFR Cluj - FC Viitorul, FCSB - Astra Giurgiu și CSM Poli Iaşi - CS Universitatea Craiova. Partidele vor fi transmise în direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament play-off: 1. CFR 47p (golaveraj: 11-6), 2. FCSB 46p (13-6), 3. FC VIITORUL 35p (13-10), 4. CS U. Craiova 35p (8-9), 5. Astra 33p (9-10), 6. CSM Poli 24p (4-17).

Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

