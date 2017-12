După şapte ani, baschet din prima ligă la Constanţa

După o pauză de şapte ani, publicul constănţean a văzut din nou baschet din prima ligă în Sala Sporturilor. Meciul jucat, vineri seară, de Baschet Club Farul Constanţa pe teren propriu, contra lui CSU Ploieşti, scor 56-74, a constituit un dublu eveniment. În primul rând, a fost prima apariţie în Liga Naţională pentru jucătorii antrenaţi de Costel Cernat, iar în al doilea rând la Constanţa a evoluat cel mai titrat club românesc de baschet al ultimului deceniu, prahovenii fiind multipli campioni naţionali şi câştigători ai Cupei României. Iar echipa antrenată de Vladimir Arnautovici a utilizat meciul de la Constanţa pentru a-şi roda formula cu care va aborda grupele FIBA EuroChallenge, în această toamnă.

De partea cealaltă, BC Farul a arătat destule lucruri frumoase, în special datorită vitezistului Rob Wallace, însă adevăratul nivel al echipei îl vom vedea abia peste câteva săptămâni. „A fost primul meci în prima ligă după şapte ani, am jucat contra campioanei, iar în opinia mea era şi loc de mai bine. Dar, ţinând cont de timpul pe care l-am avut la dispoziţie pentru pregătire, de faptul că relaţiile de joc nu s-au legat încă, putem spune că nu este rău. Cred că încet-încet vom creşte şi vom reuşi să facem o figură frumoasă, aşa cum ne-am propus”, a declarat preşedintele clubului, Petrică Munteanu. „Sunt fericit că am început cu bine campionatul, împotriva unei echipe cu ambiţie, o echipă în formare şi imprevizibilă, pentru că are câţiva americani rapizi şi buni. E foarte important că în baschetul românesc a reapărut echipa din Constanţa. Apreciez eforturile celor de la Consiliul Judeţean şi le urez numai succese în continuare, să fie aici cât mai mulţi ani”, a spus internaţionalul Cătălin Burlacu, vedeta ploieştenilor.

FANII BASCHETULUI, MULŢUMIŢI DUPĂ JOCUL DE VINERI. Publicul constănţean a aplaudat cu generozitate spactacolul baschetbalistic de vineri, iar la următoarele meciuri. cu siguranţă, în tribunele Sălii Sporturilor vor fi şi mai mulţi spectatori. „Le mulţumim suporterilor pentru că ne-au încurajat. Au fost momente în timpul meciului când echipa a căzut, dar cu ajutorul publicului şi-a revenit. Ne-au ajutat foarte mult, ne-au dat încredere, le mulţumim şi îi aşteptăm şi la partidele următoare”, a declarat Costel Cernat. „Sala a fost plină, publicul a fost cald, încă din Divizia B ştiam că în Constanţa baschetul este apreciat şi mă aştept ca în continuare să vină la meciurile noastre cât mai multă lume”, a spus Petrică Munteanu. „A fost o atmosferă frumoasă, publicul este educat pentru sport. Ştiu publicul constănţean de la handbal, iar acolo unde e performanţă vin şi spectatori ca să te susţină”, a afirmat Cătălin Burlacu.

Celelalte rezultate din prima etapă a campionatului masculin de baschet: BC Mureş Tg. Mureş - Baschet Club Timişoara 72-85; CSŞ Giurgiu - Gaz Metan Mediaş 82-89; CSM Bucureşti - BC Perla Harghitei Miercurea Ciuc 66-61; Energia Rovinari Tg. Jiu - CSU Atlassib Sibiu 66-56; BC Timba Timişoara - SCM U. Craiova 67-72; U. Mobitelco BT Cluj - Dinamo Bucureşti 79-68; CSM Oradea - BCM U. Piteşti 69-66. În etapa viitoare din Liga Naţională, la sfârşitul acestei săptămâni, BC Farul va juca în deplasare, cu Gaz Metan Mediaş, câştigătoarea Cupei României în 2011.