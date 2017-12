Economia, în criză de timp

„Aş vrea şi eu să pot să spun că România are timp pentru încă un experiment cu mix de politici convenţionale şi neconvenţionale”, notează, pe blogul său, analistul economic Florin Cîţu, în replică la declaraţiile recente ale prim-vicepreşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Daniel Dăianu. „Din păcate, ultimii 23 de ani de intervenţie a statului, corupţie şi reglementare execesivă au dus situaţia într-un punct critic. Cea mai săracă ţară din UE nu mai are timp - trebuie să ia decizii ferme şi care să ne coste cât mai puţin. Singurul mod prin care se poate face asta este transferul resurselor din administrarea statului în sectorul privat”, mai spune Cîţu. Transferul resurselor ar rezolva o mare problemă, cea a arieratelor, reclamată de majoritatea firmelor. Recent, preşedintele Consiliului IMM, Ovidiu Nicolescu, avertiza că datoriile statului către mediul privat sunt colosale şi blochează orice tentativă de creştere sustenabilă a economiei. Marele minus este că însuşi FMI a închis ochii, permiţându-le autorităţilor să tărăgăneze lucrurile, sub masca „managementului privat”. „Oficialul ASF spune că arieratele bugetului general au scăzut, ceea ce este adevărat - dar au scăzut de la vârful atins în 2010, după care au crescut la loc. Din păcate pentru economia privată, datoriile sunt aproape duble faţă de 2008. Asta explică de ce PIB-ul nu a crescut cu 5,5% pe an (atât de mare era potenţialul!), ci cu aproape 0%”, comentează Cîţu, care este de părere că plata din timp a datoriilor către mediul privat ar fi permis reducerea CAS pentru angajaţi şi angajatori încă din 2011.